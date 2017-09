Hoy 21:31 -

SAPERE AUDE

Doméstico Madre claridad dame tu sermón que ilumine mi ser que me diga quién soy. Padre eternidad carne de cañón llevame a ese lugar que fabrica el dolor. Doméstico me han convertido en alguien normal y no puedo pensar y no quiero soñar la revolución no es un sueño eterno. Suma santidad forma mi rencor líbranos de este mal lléname de temor. Cruda sociedad véndeme un color