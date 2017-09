SAPERE AUDE

Hoy 21:33 -

La sangre herida No me da miedo perder hoy la fe; creo más. No me imagino aprendiendo a perder… ¿Dónde estás? Lo que es prohibido ya no me da sed; quiero más. Hoy tu apetito de muerte se fue... ¿Dónde? ¿Quién da su vida? La sangre herida. Parece un sueño morir tan joven... Cuestión de tiempo, nada más. Tal vez esperan que vuelva a nacer y matar. La rebelión sin esclavos se fue hacia el mar. Vi de repente tu cuerpo caer en la sal y con tus restos me fui sin decir... Dónde...





(“La sangre herida” habla de esa generación que es expulsada del sistema ya al nacer y que una vez que crecen terminan siendo señalados como la raíz de todos los males cuando son producto de los mismos que los acusan)