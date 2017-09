Hoy 21:34 - Despertar, la furia del perturbado animal fantaseando historias desnudas de fábula inmoral. Derramar, sobre el ego una identidad que no pertenece a ninguna forma de vida especial. Oh... El odio mató la esencia y mi voz no supo callar miserias. Y vi en tus ojos dolor, venganza, terror, tristeza, desesperación. Soportar, nuestra ideología moral despreciando aquello que ofrece apertura mental. Respetar, una real forma de libertad un disgusto se torna en insulto y se acabó la libertad. Oh... los sueños de amor eterno se van consumiendo en la inseguridad De nuestra extraña ambición, sin margen de error para lograr un futuro perfecto. Censurar, sonrisas con dudosa intencionalidad reprochando el discurso incierto, confuso, insano mental. Dominar, conflicto bélico de superioridad las vivezas de nuestras cabezas nos van a aniquilar. Oh… no hay una señal de paz, ni valor para madurar nuestros pensamientos Oh... Repele saber que no hay voluntad de seguir buscando, creciendo.