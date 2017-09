1000MotherFaca

Hoy 21:36 - Traje negro desgarrado vendía arena en un carro con su padre salía de día a conseguir el pan para toda la familia cada tanto Agapito bebía de una botella que a la tumba lo llevaría sin embargo seguía peleando con sus penas que lo estaban liquidando. En una mala hora su padre se marchó, ahora Agapito del negocio se ocupó toda la familia desgarrada en la humilde casita de la bajada penando estaba la mala vida lo exterminaba lo conducía hacia la nada la botella estaba presente todo el tiempo calmaba su mente. Estaba perdido en su borrachera el joven Agapito se iba a la quiebra poco a poco se bebió su carro, su caballo, pero una noche Agapito se murió, y a todo el vecindario la noticia sorprendió tieso como piedra el pobre terminó se durmió bajo una helada que su cuerpo, su cuerpo congeló Y ahora me invade ese sentimiento, el de Agapito, el que adentro siento. Vivo en las vías, y bebo mi vida. Disuelvo mis horas con agonía mi medicina. No tengo historias no tengo familia no tengo recuerdos que adornen mi vida solo sé que Agapito está en mi bebida.