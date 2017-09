Hoy 21:38 - Laberintos de este oscuro corazón que se está muriendo acá. Ofuscado por la bronca y el dolor las resacas de este mal. Cumple penas de un hechizo que una vez lo condenan para siempre. Todo por una mujer que le fue infiel lo persiguen para siempre. Ya no puede detener la soledad lo atormentan los recuerdos. Ya no puede el corazón. Ya no puede la razón, ya no puedes entenderlo. Ya no puede detener la soledad. Lo atormentan los recuerdos de este amor y se apagó. La lumbre desde hoy ya no puede respirar.