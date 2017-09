AVEMANTHRA

Hoy 21:41 - Qué te hace creer que eres feliz qué te hace decir que todo va a estar bien qué es lo que de verdad te hace sonreír qué se te ocurriría hacer si te queda solo un día de vida más. Dime si lo que dices es la pura verdad pues empiezo a dudar de ti. Fija tu mirada en la persona que amas estás seguro de saber bien quién es, cuando pierdes fe. Reconoces que eres morboso reconoces que finges embriaguez reconoces que sos el único culpable de todos los males que sufres, y no blasfemes, no… buscando siempre más. Qué es lo que te da placer, qué tienes en mente, qué es lo que está torturándote por dentro: Superloco… lo tuyo no tiene remedio. Dime si hay algún mensaje del más allá dime, dime si eres el mismo de ayer, piensa que todo lo que des hoy es lo único que te llevarás . Estáis bien, estáis muy serio, estáis sobrio, superloco… …lo tuyo no tiene remedio…. Superloco, por tus venas estáis bien o estáis muy serios estáis sobrio o superloco.