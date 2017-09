LAGARTOS DUB

Hoy 21:39 - Sin pensar, sin darte cuenta hoy estas aquí con ganas de ir por más no hay nada que te impida hacer lo que te gusta , ahora decides vos ... que mas puedes hacer que dar un poco más de lo que brindas hoy : si fallas lo haces vos no hay a quien culpar, a quien manipular Hay que alzar los brazos debes resistir, no te van a golpear mirando hacia adelante la vas a pelear , hay un día más .... las cosas como son , no la podés moldear , no la podés cambiar persevera y triunfarás no importa si te dan la respuesta esta al final .... ESTRIBILLO You are free my friend freedom to your mind you are free my friend, you are free.