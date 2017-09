MEMORIA ATARI

Hoy 21:41 -

Trenes, autos, luces pasan, perdido entre tanta gente, mirando mis errores cometidos, siento que me mareo, siento que me estoy perdiendo, siento que con vos, ya no puedo. Hoy no salgo, voy a escribir algo, aunque caigan las cosas, aunque todo se derrumbe.

TARDE DOMINGO

Mirando hacia la nada, las cosas siguen estando igual Cierro los ojos, cierro el tiempo, las calles vacías siguen igual, camino hacia sol, pierdo el aire, viajando solo voy. Días largos semanas que vuelan, encontrándome lejos estoy, las distancias, los años y el silencio, dando vueltas siempre están, perdiendo la dirección en océanos del tiempo voy.