MURIENDO TRANQUILO (rock)

Hoy 21:48 - Hurgando mis miserias pretendes sonreír… colgado de mis penas pretendes ser feliz.. y yo sinceramente no comprendo por qué obras así... La vida me ha tratado particularmente mal y sin embargo la he gozado como un animal.. ya tuve demasiado, no me importa que llegue el final... correr tras de mis nenas parece que te hace bien... son parte de un pasado siempre a punto de volver.. No seas tan imbécil, pensá un poco, trata de entender... aunque me caiga a pedazos cada agosto vuelvo a nacer Y vos en el casino con tu vino fino y esa cara de boludo cuando pagas Chandón esperando que una tierna te abra las piernas o te haga una clinton aunque sea de favor.. y ya ves, yo estoy, muriendo tranquilo y ya ves, yo estoy… naciendo y muriendo, naciendo y muriendo...