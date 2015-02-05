CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 3 de Septiembre 2017

A LAS 22.00 SUSANA GIMÉNEZ

03/09/2017 -

CANAL 7

08.25 PAUSA EN FAMILIA

08.30 NICK JR.

10.00 SANTA MISA,ESPECIAL

ASUNCIÓN MONS. MARTÍNEZ

OSSOLA.

12.00 LA PEÑA DE MORFI

15.30 PELIGRO SIN CODIFICAR

18.00 ¿EN QUÉ MANO ESTÀ?

20.00 MONO BINGO

20.10 TÓMBOLA (NOCTURNA)

20.20 ¿EN QUÉ MANO ESTÀ?

(CONTINUACIÓN)

21.00 OPINIÓN DEPORTIVA

22.00 SUSANA GIMÉNEZ

00.00 COMEDY CENTRAL STAND UP

00.45 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

13.00 PASIÓN DE DOMINGO

14.00 ESPECIAL PASIÓN

16.00 MAURO VIALE

17.00 AMÉRICA NOTICIAS

19.00 PONELE LA FIRMA

20.30 LA CORNISA

CANAL 9

14.00 ALERTA COBRA

15.00 HOY GANÁS VOS

17.00 LA ROSA DE GUADALUPE

18.00 IMPLACABLES

20.00 COMBATE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.30 COCINEROS

16.30 LOCOS POR EL CAMPO

17.00 LOS 7 LOCOS

18.00 MEGAESTRUCTURAS. LA ESCUELA ECOLÓGICA

19.00 EL BUSCADOR EN RED

EL TRECE

10.15 CARBURANDO

13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

19.30 LO MEJOR DE LA FAMILIA

22.00 PERIODISMO PARA TODOS

CANAL14

12.30 TELÓN ABIERTO

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 SANTIAGO GOLF TOUR

14.30 RECORDANDO

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 EL PODIO

17.30 ALTO CONTRASTE

18.00 ANIMADORES

19.00 QUIÉN NOS ENTIENDE

19.30 ARABESC

20.00 ESPECIAL EXPO SANTIAGO

2017 (VIVO)

20.30 ALTO CONTRASTE

22.00 PASA EN SANTIAGO

22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

23.00 POLIFONÍA

CANAL 4

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 MORENA TV

17.00 CINE EXPRESS

19.00 ENERGÍA ELECTRÓNICA

19.30 MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

PELÍCULAS

07.13 SIN ELLA

09.29 FESTIVAL DE CINE DE CANNES 2017

09.58 OPERACIÓN ESCAPE

11.47 TIENES UN E-MAIL

14.13 FESTIVAL DE CINE DE CANNES 2017

14.42 BUSCANDO A NEMO

16.45 STEP UP 3

18.58 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL

PRÍNCIPE

22.00 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE

LA MUERTE PARTE 1

TCM

06.42 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA

7)

07.08 LA NIÑERA

07.34 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.24 ALF (TEMPORADA 4)

08.50 ALF (TEMPORADA 4)

09.16 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA

7)

09.42 LA NIÑERA

10.08 ALF (TEMPORADA 2)

10.34 ALF (TEMPORADA 2)

11.00 DOCE DEL PATÍBULO

13.52 GLADIADOR

16.42 60 SEGUNDOS

18.53 CON AIR

21.00 ENTREVISTA CON EL VAMPIRO

23.15 DONNIE BRASCO

TNT

06.00 RICKY BOBBY. LOCO POR LA

VELOCIDAD

08.07 SE DICE DE MÍ

09.54 JOHN CARTER. ENTRE DOS MUNDOS

12.23 UP - UNA AVENTURA DE ALTURA

14.09 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III

16.08 17 OTRA VEZ

18.06 VIVIENDO CON MI EX

20.08 FROZEN. UNA AVENTURA

CONGELADA

22.00 EL SORPRENDENTE HOMBRE

ARAÑA 2. LA VENGANZA DE ELECTRO

00.36 UN GALLO PARA ESCULAPIO

01.31 RESIDENT EVIL 3. EXTINCIÓN

SPACE

06.00 TRES REYES

08.01 NICO

09.59 FURIA SALVAJE

11.49 INFIERNO BAJO TIERRA

13.55 HIJOS DE LA MAFIA

15.38 UN HOMBRE DIFERENTE

17.49 RÁPIDO Y FURIOSO

19.54 RÁPIDO Y FURIOSO, AÚN MÁS

RÁPIDO

22.00 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO

DEL INVIERNO

CINECANAL

06.30 PEQUEÑAS GRANDES AMIGAS

08.00 PROGRAMA DE TELEVENTA

09.00 STAR FILES

09.10 TORTUGA CONTRA LIEBRE

10.35 FÁBULAS VOLUBLES. RICITOS DE

ORO Y LOS TRES OSOS

12.05 AMOR SIN ESCALAS

14.10 EL REINO SECRETO

16.00 LOS PING?INOS DE PAPÁ

17.50 CREPÚSCULO - LA SAGA - ECLIPSE

20.00 BIG EYES

22.00 GET A JOB

23.35 EL ASESINO DEL ALFABETO

A DÓNDE IR

BELLAS ALAS

(BELGRANO (S) 1807)

+DOMINGO 3, A PARTIR DE LAS

21, Y A PEDIDO DEL PÚBLICO,

NUEVO HOMENAJE A CERATI,

CON “ASTILLA ROCK”: NANQUEL

DIP, NAHUEL SUÁREZ, RICKY

VEGA, CLAUDIO JUGO Y YIMMY

RAMOS.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE,

DE 23, A LAS 2 DE LA MAÑANA,

CONCIERTO EXCLUSIVO DE

“JÓVENES PORDIOSEROS”.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA Nº 386)

+SÁBADO 23 DE SEPTIEMBRE, A

LAS 19, SE PRESENTARÁN LOS

YOUTUBERS PABLO Y BÁRBARA.

LAS ENTRADAS YA ESTÁN

EN VENTA EN LA BOLETERÍA

DEL TEATRO Y A TRAVÉS DE

AUTOENTRADA.

+DOMINGO 8 DE OCTUBRE,

A LAS 22, ÁLVARO OTINETTI

PRESENTARÁ SU DISCO “UNA

VUELTA MÁS”.

FÓRUM

(PERÚ Nº 511)

EL 5 DE OCTUBRE, A LAS 22,

AXEL PRESENTARÁ SU NUEVO

TRABAJO “SER”.

CINES

SUNSTAR

LAS AVENTURAS DEL

CAPITÁN CALZONCILLOS

(3D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

03/09 -14:20 (Cast) 16:30 (Cast)

EL PLANETA DE LOS

SIMIOS: GUERRA (3D):

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

años)

03/09 AL -06/09 -18:30 (Cast) 21:20

(Subt)

VALERIAN Y LA CIUDAD DE

LOS MIL PLANETAS (3D):

CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA, (ATP)

03/09 -14:30 (Cast) 17:30 (Cast)

LA TORRE OSCURA (2D):

FANTASÍA, AVENTURA (+ 13 años)

HASTA EL 06/09- 16.15 20.30 (Subt)

ANNABELLE (2D):

TERROR (+ 13 AÑOS)

03/09 AL 06/09- 22:45 (Subt)

EMOJI (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

03/09 -14:30 (Cast) 17:00 (Cast)

EL FÚTBOL O YO (2D):

COMEDIA (ATP)

03/09 AL 06/09 -19:30 (Cast) 22:20

(Cast)

ANNABELLE (2D):

TERROR (+ 13 AÑOS)

03/09 -14:40 (Cast) 17:00 (Cast)

19:20 (Cast) 22:00 (Subt)

OZZY, RÁPIDO Y PELUDO

(2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

03/09 -14:45 (Cast) 16:45 (Cast)

LA CORDILLERA (2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS)

03/09-06/09-19:00 (Cast) 22:10

(Cast)

HÍPER LIBERTAD

ANNABELLE 2 APTA 13 AÑOS

C/R ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:20- 18:00-

19:40- 20.20- 22.00 22.40 (TODOS

LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

LA TORRE OSCURA APTA 13

AÑOS C/RESERVA

CASTELLANO 2D 23.00- (TODOS

LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

EMOJI: LA PELÍCULA ATP

CASTELLANO 2D 16.30 (sólo domingo)

CASTELLANO 2D 18.40- 21.00 (TODOS

LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

 
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