CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 3 de Septiembre 2017
A LAS 22.00 SUSANA GIMÉNEZ
Por El Liberal
03/09/2017 -
CANAL 7
08.25 PAUSA EN FAMILIA
08.30 NICK JR.
10.00 SANTA MISA,ESPECIAL
ASUNCIÓN MONS. MARTÍNEZ
OSSOLA.
12.00 LA PEÑA DE MORFI
15.30 PELIGRO SIN CODIFICAR
18.00 ¿EN QUÉ MANO ESTÀ?
20.00 MONO BINGO
20.10 TÓMBOLA (NOCTURNA)
20.20 ¿EN QUÉ MANO ESTÀ?
(CONTINUACIÓN)
21.00 OPINIÓN DEPORTIVA
22.00 SUSANA GIMÉNEZ
00.00 COMEDY CENTRAL STAND UP
00.45 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
13.00 PASIÓN DE DOMINGO
14.00 ESPECIAL PASIÓN
16.00 MAURO VIALE
17.00 AMÉRICA NOTICIAS
19.00 PONELE LA FIRMA
20.30 LA CORNISA
CANAL 9
14.00 ALERTA COBRA
15.00 HOY GANÁS VOS
17.00 LA ROSA DE GUADALUPE
18.00 IMPLACABLES
20.00 COMBATE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.30 COCINEROS
16.30 LOCOS POR EL CAMPO
17.00 LOS 7 LOCOS
18.00 MEGAESTRUCTURAS. LA ESCUELA ECOLÓGICA
19.00 EL BUSCADOR EN RED
EL TRECE
10.15 CARBURANDO
13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
19.30 LO MEJOR DE LA FAMILIA
22.00 PERIODISMO PARA TODOS
CANAL14
12.30 TELÓN ABIERTO
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 SANTIAGO GOLF TOUR
14.30 RECORDANDO
16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.00 EL PODIO
17.30 ALTO CONTRASTE
18.00 ANIMADORES
19.00 QUIÉN NOS ENTIENDE
19.30 ARABESC
20.00 ESPECIAL EXPO SANTIAGO
2017 (VIVO)
20.30 ALTO CONTRASTE
22.00 PASA EN SANTIAGO
22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
23.00 POLIFONÍA
CANAL 4
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 MORENA TV
17.00 CINE EXPRESS
19.00 ENERGÍA ELECTRÓNICA
19.30 MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
PELÍCULAS
07.13 SIN ELLA
09.29 FESTIVAL DE CINE DE CANNES 2017
09.58 OPERACIÓN ESCAPE
11.47 TIENES UN E-MAIL
14.13 FESTIVAL DE CINE DE CANNES 2017
14.42 BUSCANDO A NEMO
16.45 STEP UP 3
18.58 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL
PRÍNCIPE
22.00 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE
LA MUERTE PARTE 1
TCM
06.42 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA
7)
07.08 LA NIÑERA
07.34 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.24 ALF (TEMPORADA 4)
08.50 ALF (TEMPORADA 4)
09.16 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA
7)
09.42 LA NIÑERA
10.08 ALF (TEMPORADA 2)
10.34 ALF (TEMPORADA 2)
11.00 DOCE DEL PATÍBULO
13.52 GLADIADOR
16.42 60 SEGUNDOS
18.53 CON AIR
21.00 ENTREVISTA CON EL VAMPIRO
23.15 DONNIE BRASCO
TNT
06.00 RICKY BOBBY. LOCO POR LA
VELOCIDAD
08.07 SE DICE DE MÍ
09.54 JOHN CARTER. ENTRE DOS MUNDOS
12.23 UP - UNA AVENTURA DE ALTURA
14.09 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III
16.08 17 OTRA VEZ
18.06 VIVIENDO CON MI EX
20.08 FROZEN. UNA AVENTURA
CONGELADA
22.00 EL SORPRENDENTE HOMBRE
ARAÑA 2. LA VENGANZA DE ELECTRO
00.36 UN GALLO PARA ESCULAPIO
01.31 RESIDENT EVIL 3. EXTINCIÓN
SPACE
06.00 TRES REYES
08.01 NICO
09.59 FURIA SALVAJE
11.49 INFIERNO BAJO TIERRA
13.55 HIJOS DE LA MAFIA
15.38 UN HOMBRE DIFERENTE
17.49 RÁPIDO Y FURIOSO
19.54 RÁPIDO Y FURIOSO, AÚN MÁS
RÁPIDO
22.00 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO
DEL INVIERNO
CINECANAL
06.30 PEQUEÑAS GRANDES AMIGAS
08.00 PROGRAMA DE TELEVENTA
09.00 STAR FILES
09.10 TORTUGA CONTRA LIEBRE
10.35 FÁBULAS VOLUBLES. RICITOS DE
ORO Y LOS TRES OSOS
12.05 AMOR SIN ESCALAS
14.10 EL REINO SECRETO
16.00 LOS PING?INOS DE PAPÁ
17.50 CREPÚSCULO - LA SAGA - ECLIPSE
20.00 BIG EYES
22.00 GET A JOB
23.35 EL ASESINO DEL ALFABETO
A DÓNDE IR
BELLAS ALAS
(BELGRANO (S) 1807)
+DOMINGO 3, A PARTIR DE LAS
21, Y A PEDIDO DEL PÚBLICO,
NUEVO HOMENAJE A CERATI,
CON “ASTILLA ROCK”: NANQUEL
DIP, NAHUEL SUÁREZ, RICKY
VEGA, CLAUDIO JUGO Y YIMMY
RAMOS.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE,
DE 23, A LAS 2 DE LA MAÑANA,
CONCIERTO EXCLUSIVO DE
“JÓVENES PORDIOSEROS”.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA Nº 386)
+SÁBADO 23 DE SEPTIEMBRE, A
LAS 19, SE PRESENTARÁN LOS
YOUTUBERS PABLO Y BÁRBARA.
LAS ENTRADAS YA ESTÁN
EN VENTA EN LA BOLETERÍA
DEL TEATRO Y A TRAVÉS DE
AUTOENTRADA.
+DOMINGO 8 DE OCTUBRE,
A LAS 22, ÁLVARO OTINETTI
PRESENTARÁ SU DISCO “UNA
VUELTA MÁS”.
FÓRUM
(PERÚ Nº 511)
EL 5 DE OCTUBRE, A LAS 22,
AXEL PRESENTARÁ SU NUEVO
TRABAJO “SER”.
CINES
SUNSTAR
LAS AVENTURAS DEL
CAPITÁN CALZONCILLOS
(3D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
03/09 -14:20 (Cast) 16:30 (Cast)
EL PLANETA DE LOS
SIMIOS: GUERRA (3D):
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
años)
03/09 AL -06/09 -18:30 (Cast) 21:20
(Subt)
VALERIAN Y LA CIUDAD DE
LOS MIL PLANETAS (3D):
CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA, (ATP)
03/09 -14:30 (Cast) 17:30 (Cast)
LA TORRE OSCURA (2D):
FANTASÍA, AVENTURA (+ 13 años)
HASTA EL 06/09- 16.15 20.30 (Subt)
ANNABELLE (2D):
TERROR (+ 13 AÑOS)
03/09 AL 06/09- 22:45 (Subt)
EMOJI (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
03/09 -14:30 (Cast) 17:00 (Cast)
EL FÚTBOL O YO (2D):
COMEDIA (ATP)
03/09 AL 06/09 -19:30 (Cast) 22:20
(Cast)
ANNABELLE (2D):
TERROR (+ 13 AÑOS)
03/09 -14:40 (Cast) 17:00 (Cast)
19:20 (Cast) 22:00 (Subt)
OZZY, RÁPIDO Y PELUDO
(2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
03/09 -14:45 (Cast) 16:45 (Cast)
LA CORDILLERA (2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS)
03/09-06/09-19:00 (Cast) 22:10
(Cast)
HÍPER LIBERTAD
ANNABELLE 2 APTA 13 AÑOS
C/R ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:20- 18:00-
19:40- 20.20- 22.00 22.40 (TODOS
LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
LA TORRE OSCURA APTA 13
AÑOS C/RESERVA
CASTELLANO 2D 23.00- (TODOS
LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
EMOJI: LA PELÍCULA ATP
CASTELLANO 2D 16.30 (sólo domingo)
CASTELLANO 2D 18.40- 21.00 (TODOS
LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65