El Fondo Nacional de las Artes premia con cien mil pesos a dieciséis iniciativas artísticas

Hoy 21:50 - El Fondo Nac ional de las Artes (FNA) otorgará cien mil pesos a cada uno de los ganadores del Primer Concurso de Arte y Transformación Social, que reconoce a dieciséis iniciativas artísticas que organizan respuestas creativas a problemáticas de vulnerabilidad social. La s e l e c c ión e s tuvo a cargo de un jurado integrado por tres especialistas en cada categoría, informaron las autoridades del Fondo en un comunicado, entre otros, con María de los Ángeles González, Héctor Flores, Eduardo Tacconi, Martín Churba, Inés Saavedra y Berta Alonso. Algunos de los ganadores son la Escuela Artística Popular Niños Pájaros (Jujuy), representada por Mario Javier Fernández y emplazada en el barrio Alto Comedero, con una matrícula actual de más de 500 niños y adolescentes. El proye c to “Acunar ” , canto en neonatología, se propone brindar sesiones de canto en la sala de Neonatología del Hospital Municipal de Morón, que incluye a las madres, padres, cuidadores de los bebés y a los bebés solos. El proyecto “Payasos de hospital” tiene como obj e t i vo me jor a r , a t r a vés del arte, la experiencia hospitalaria de niños internados, su familia, el personal médico y no médico de los hospitales a través del arte, fundamentalmente a través del clown. Un encuent ro de t e a tro adolescente, una escuela de danza para niños en situación de vulnerabilidad en Neuquén, y talleres de carnaval en la Estación de Ferrocarriles Mitre de la ciudad de Santa Fe fueron algunos otros de los proyectos galardonados. La lista completa se encuentra disponible en el sitio web del FNA, www. fanartes.gob.ar. 