El diagnóstico del síndrome de Tourette es clínico y lo puede hacer perfectamente un neuropsicólogo; se basa en la observación del comportamiento del paciente. Las pruebas de laboratorio no desvelan el síndrome, pero el neuropsicólogo debe realizar una evaluación que descarte otras posibles causas de los síntomas como el Trastorno Obsesivo- Compulsivo, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, o cualquier trastorno del desarrollo o grado de retraso mental. Además, se precisa un examen neurológico para excluir otro tipo de trastornos motores. Los criterios que se siguen para diagnosticar el síndrome de Tourette son: n Múltiples tics motores y uno o más tics fónicos. n Los tics se repiten con mucha frecuencia y casi todos los días, o de forma intermitente, durante más de un año. n El tipo, severidad y complejidad de los tics varía con el tiempo. n Inicio antes de los 21 años. n Los movimientos y los ruidos involuntarios no pueden ser justificados por otros motivos (no están relacionados con la administración de un fármaco u otra enfermedad). n El trastorno origina un importante deterioro de la calidad de vida del paciente (a nivel social, académico, laboral, emocional, etc. l