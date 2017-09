FÚNEBRES | 3 de Septiembre de 2017

Hoy 22:13 -

- Braulia Rejalaga (La Banda)

- José Alberto Ibáñez

- Alberto Gustavo Llapur

- Humberto Montenegro

- Manuel Antonio Yanacon (La Banda)

ABREGÚ, RENÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Su hermana política Dina González de Saavedra, sus hijos Maria Angélica, Betty, Mariza y Mario Saavedra con sus respectivas flias., participan su fallecimiento con profundo dolor y acompañan a sus hijos y nieta en este doloroso momento.

ABREGÚ, RENÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Su sobrina Mariza Saavedra, sus sobrinas nietas Marisol y Natalí Rodriguez Saavedra, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nieta en tan doloroso momento.

ABREGÚ, RENÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Ing. Santiago D. Piga, su esposa Rosario F. Sanjuan, hijos Analía y Julio; Susana y Miguel; Norma y Fermín y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento, expresan sus hijos, nietos y demás familiares nuestro sentido pésame ante irreparable pérdida. Elevan oraciones en su querida memoria.

ABREGÚ, RENÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Sus amigos y vecinos Beba Milovich de Machado y flia. participan con dolor el fallecimiento de ejemplar amigo. Ya estás con tu amada Bertita en la gloria de Dios. Hacemos llegar nuestras condolencias a sus hijos y demás familiares y rogamos oraciones por tu alma. Que así sea. Amén.

ABREGÚ, RENÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. "Dios te de la paz eterna". Nely, Pichón, sus hijos Marcela y Santiago Daverio, nietos participan con dolor el fallecimiento del querido Changui y elevan oraciones por la resignación de sus hijos. Descansa en paz Changui querido.

ABREGÚ, RENÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Las compañeras de su hija Cristina de la Esc. Normal Manuel Belgrano, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ABREGÚ, RENÉ ALBERTO (Chango) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Yoyi Diaz y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su gran amigo y acompañan a sus hijos en tan grande pérdida y piden resignación.

ABREGÚ, RENÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Personal directivo, docente y maestranza de la Escuela Nº 375 Mercedes S. de Irurzun, acompañan con profundo dolor a su colega Patricia Abregú y elevan oraciones en su memroia.

BUSTOS ARIAS, CLARA ROSA B. (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. Anabel Arce de Muratore y flia, Anabel Moyano de Arce y flia, participan el fallecimiento de la Sra. Mami y acompañan a su sobrina Mumi y su cuñada Maruja en estos momentos de dolor.

CORONEL, DE AGÜERO, ELBA AMANDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Su prima Rosa Caruso de Coronel, sobrinas Adriana Coronel de Russo, Marta Coronel de Renolfi y sus respectivas flias., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, DE AGÜERO, ELBA AMANDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Nene Sarquisian y familia participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CORONEL DE AGÜERO, ELBA AMANDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Los "amigos Folcloristas" de su hijo Eduardo "Negrito" Agüero, su hija política Mamina Regazzoni: Raúl Coronel Pascale y Beli; Carlos Sánchez y Marta; Oscar García y Marisa; Osvaldo Luna Ocampo y María Rosa; Raúl Roldán y María Rosa participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

CORONEL DE AGÜERO, ELBA AMANDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Guillermo Azar, Cristina Santi, María Alejandra Azar y María Florencia Azar acompañan a Carlos y familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, MANUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Dudy Ramos, Analía Verón, Chuny, Lelo y Rocío participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ, MANUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Dante Gómez, Fabiana Palferro de Gómez, Matías y Juan participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, MANUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. María Cristina, María Regina, Fernando Alfredo y María Teresa Moyano y respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

GÓMEZ, MANUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Alianza Francesa de Santiago del Estero participa el fallecimiento del tío de su tesorera, Sra. Nancy Ledesma de Carrizo y acompaña a su familia en este momento de dolor.

GÓMEZ, MANUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Comisión directiva de Alianza Francesa de Santiago del Estero, acompaña a Nancy Ledesma de Carrizo en este momento de profundo dolor. María Clelia Gutiérrez, Lilí Pereyra, Mimi Chara, Bety Goitea, Mirta Hatun, Elisa García, Ariel Ramírez Isabel Traid, Adriana Anelli y Mariana Guerrieri.

GÓMEZ, MANUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Noemí Sterling de Alfano y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de la amiga Sra. Nélida Gómez de Moyano y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, MANUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. La Cofradía del Amo Jesús de Sto. Domingo participa con dolor el fallecimiento del hermano de su socia sra. Nelly Gomez de Moyano y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, MANUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Lylian de García, Nelida de Stenberg, Silvana Romero, Alicia Gisletti, Marcelo García y María Pinto Bruchman participan el fallecimiento del hermano de su querida amiga Nelly y ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Su esposa, sus hijos piden una oración por su eterno descanso en paz, acompañados de sus hermanos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados a las 17 en el cementerio Parque de la Paz. Ceremonial, Exequia y Tanatopraxia REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

LLAPUR, ALBERTO GUSTAVO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Su esposa Gladys Vella, sus hijos Gustavo y teresita Ruiz; Sus nietos Neif y Lautaro Llapur Ruiz participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

LLAPUR, ALBERTO GUSTAVO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Sus hermanos Nano, Kike, Marta y Chabela con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

LLAPUR, ALBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Su hermano político Luis José Vella; sus sobrinos Luis Edmundo Vella y Ximena Álvarez acompañamos a su hijo Gustavo, tía Gladys y nietos en este dolor y elevan oraciones en su memoria. Tío querido que descanses en paz.

LLAPUR, ALBERTO GUSTAVO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Su hermana política Nena Vella, sus hijos Carlos y Claudia Di Meo Vella y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

LLAPUR, ALBERTO GUSTAVO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. "Que el Señor te tenga en un lugar especial". Su sobrina Claudia Di Meo y sus hijos Agustín Barraza, Benjamín Barraza y Silvia; Gonzalo Barraza y su nieto Tiziano participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

LLAPUR, ALBERTO GUSTAVO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. María Beatriz Gelid, sus hijos Giselle, Roberto y Andrés y sus respectivas familias acompañan a su querida amiga Gladys en este momento de gran dolor.

LLAPUR, ALBERTO GUSTAVO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Teresita Bellomo de Ruiz e hijos Teresita Graciela, Dante Martín, Diego Alfonso y Francisco E. Ruiz y sus respectivas familias participan su fallecimiento con profundo dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO GUSTAVO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Mario Fattor y flia., lamentan el fallecimiento del querido Chicho. Que Dios le de eterno descanso en paz.

LLAPUR, ALBERTO GUSTAVO (CHICHO) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. María Teresa Rotondo de Muratore, sus hijos Héctor, Alicia y respectivas flias., participan su fallecimiento y acompañan con afecto a sus seres queridos en el dolor. Elevan plegarias en su memoria. Querido Chicho descansa en Paz.

LLAPUR, ALBERTO GUSTAVO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. La Cofradía del Amo Jesús de Santo Domingo participa con dolor el fallecimiento del esposo de su socia Gladys Vela y ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO GUSTAVO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Lylian M. de García, María E. de Maldonado y Nélida B,. de Stenberg participan con dolor el fallecimiento del esposo de su querida amiga Gladys Vela. Ruegan oraciopnes en su memoria.

LLARRULL, AMANDA (CUCA) (q.e.p.d) Falleció el 1/9/17.| Madre, compañera, amiga, con dolor te decimos adiós. Sus sobrinos Ema de Melían, Ricardo, Ana María, Jorge Luis, María Belén y Maximiliano Melián. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardín del Sol.

LLARRULL, AMANDA (q.e.p.d) Falleció el 1/9/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Lidia Salomón de Andrade, sus hijas: Susana Andrade, Lidia Andrade de Zanni, hijo político Norberto Jose Zanni y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento.

LLARRULL, AMANDA (q.e.p.d) Falleció el 1/9/17|. Sus amigos Manuel Jorge, Ramón, Blanca, Rosa y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MANSILLA, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. María Esther Joaquín Vda. de Coronel y flia, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, HUMBERTO Crio. Gral. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/17|. Su esposa Lilia Carrillo de Montenegro, hijos Graciela, Humberto, José, Adriana, Roxana, Mirna, Walter, Carlos, Pablo, Cecilia, Mariela, Alejandro, Gabriela, nietos y bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio P. de la Paz. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

MONTENEGRO, HUMBERTO Crio. Gral. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/17|. Su hija Roxana Montenegro, sus nietos Silvina y flia., Luciano y flia., Celeste y flia., Marcela y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

MONTENEGRO, HUMBERTO Crio. Gral. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/17|. Su hija Mariela Montenegro, sus nietas Agustina y Guillermina y bisnieto Tahiel, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

MONTENEGRO, HUMBERTO Crio. Gral. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/17|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Su hija Adriana Estrella, hijo pol. Carlos Alberto Lezana, nietos Pedro E., Juan M, Pablo R., Mercedes S., Paula E. Lezana Montenegro, nieta política Andrea Tevez y bisnieta Maria Isabel de los Milagros Lezana, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

MONTENEGRO, HUMBERTO Crio. Gral. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/17|. Su hija Marcela Patricia Montenegro, h. pol. Rubén Jose Contreras, nietos Romina, Florencia, Mauro, Abel, Jorge y bisnietos Lautaro, Bautista y Francisco, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

MONTENEGRO, HUMBERTO Crio. Gral. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/17|. Su nieta Ludmila Montenegro y Alejandra Arce, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

MONTENEGRO, HUMBERTO Crio. Gral. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/17|. Ángel Oscar Ruiz y esposa Ofelia Paz, sus hijos Gladys, Roxana, Sandra, Leonardo Ruiz Paz y demás familiares, participan su fallecimiento en este momento de dolor y piden oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, HUMBERTO Crio. Gral. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/17|. Adrián E. Vizcarra, Lida Robles de Vizcarra, Romina, Luciano y Virginia Vizcarra participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Adriana y Carlos, a sus nietos y demás familiares en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, HUMBERTO Crio. Gral. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/17|. Angela Alvarez Paz y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, HUMBERTO Crio. Gral. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/17|. Chiquita Carrillo de Medina y sus hijos Marisa, Susana, Mapy, Lalo, Gaby, Alvaro y sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria y consuelo a sus seres queridos.

MONTENEGRO, HUMBERTO Crio. Gral. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/17|. Rodolfo Vittar y flia., participan con dolor su partida y acompañan a Lila, hijos y nietos en estos penosos momentos. Elevan oraciones por su descanso en paz.

MONTENEGRO, HUMBERTO Crio. Gral. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/17|. Antonio, Norma y Argentina Carrillo, participan el fallecimiento del querido cuñado Yoli. Rogamos a Dios por su eterno descanso y la resignación de su apreciada flia.

MONTENEGRO, HUMBERTO Crio. Gral. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/17|. Sus vecinos y amigos, Teresita de Torres, sus hijos Dufi y Teresita con sus respectivas flias. participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su esposa Lilia a sus hijos y nietos en este difícil momento. Rogamos fortaleza y serenidad. Que su alma descanse en paz. Amén.

PALAVECINO, LUCAS NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/17|. La comunidad Educativa de la Escuela de I. P. y C. L. Nº 4, participa su fallecimiento y acompañan en el dolor a su abuela Marta Ríos. Ruegan oraciones en su memoria.

PALAVECINO, LUCAS NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/17|. Los compañeros y amigos de su abuelo Raúl de la Promoción 72 de la Escuela Nacional de Comercio, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

ARANDA DE MARTÍNEZ, BLANCA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/14|. Mamá: en el tercer aniversario de tu partida hacia la eternidad, permaneces siempre en la memoria de los seres queridos que te amamos. Tu familia te recuerda celebrando una misa hoy a las 19 en la iglesia Catedral e invita a familiares y amigos a participar de la misma, elevando oraciones en su memoria.

AVELLANEDA DE VON ZEILAU, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/17|. Su esposo Carlos, sus hijos Silvia, Miguel Federico y Rosario, hijos politicos, nietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Iglesia San Francisco, al cumplirse el tercer mes de su fallecimiento.

CURA, SANTOS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. "Vivirás eternamente en nuestros recuerdos". Tus hijas Lita, Noni, Mirta y Negra y respectivas familias agradecen a todos los que nos acompañaron en tan difícil momento e invitan a la misa por cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Padre en la Pquia. Sgdo. Corazón de Jesús a las 20.30 hs.

ESCOLANO, FÉLIX ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/10|. Pasaron siete años pero siempre estás presente en cada acto que sembraste en tu familia y en los que tuvieron la dicha de conocerte. Tu esposa Mirta, tus hijos Tuky y Adriana, tus nietos Gissel, Florencia, Agustín, Luciana, Franco, Facundo y Milagros y familias invitan a la misa a celebrarse hoy a las 20.30 en iglesia Catedral Basílica.

ROMERO DE TOLOZA, CECILIA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/14|. Al cumplirse 3 años de su partida al Reino del Señor y para rogar por el eterno descanso de su alma. Su esposo Aldo, sus hijas María Cecilia, Mónica y Claudia Marizol, hijos politicos, nietos y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Iglesia Santo Cristo.

VAZQUEZ, ANTONIO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/17|. Querido Papilo, hoy hace dos meses de tu partida a la Casa del Señor, cada dia que pasa te extrañamos mas, viejito no hay palabras que puedan describir cuanto te extrañamos y necesitamos, tu ausencia oscurecio nuestras vidas, pero no nos dejes caer, siempre encontraremos tu mano tendida que nos ayudará a levantarnos. Hoy en el Cielo sos la estrella mas brillante gracias por todo lo que nos enseñaste y nos diste, viejito te extrañamos con todo el alma, te amamos con la vida. Tu esposa, hijos, hijos politicos, nietos y madre política, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia Catedral Basílica.

VITAL, ERNESTO ANTONIO CLEMENTE DR. (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/04|. Padre maravilloso, a 13 años de tu desaparición física y tu ida al reino de nuestro Señor, porque eras un hombre bueno y justo, tus hijos Zulema, Adelia, Ernesto y Juan Luis con sus respectivas familias, estaremos espiritualmente contigo en la misa que en tu memoria se celebrará en la iglesia Catedral hoy a las 20.30 y rezaremos por tu eterno descanso junto a Dios, dandio gracias por tu gran bondad sabiendo que estás al lado de nuestra querida madre a la que tanto amaste.

BUSTOS NAVARRO, ARTURO ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/16|. El tiempo pasó, la Entre Ríos ya no es la misma… a 1 año de tu parida, me vienen tantos recueros, jardín, primaria en la Normal… toda una vida de amistad, cuantas salidas juntos en el falcon y el fitito, Bonauto, Tusini, Miraflores y cuantos más… te agradezco que hayas sido un buen amigo. Descansa en paz, Arturo, fuiste un gran tipo… Eduardo A. Amado.

CORONEL, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/17|. Lidia Esther Grana de Manfredi y sus hijos: Pancho y Gladis Olivares, Mónica y Oscar Ruiz, Susana y Dito Ledesma, Silvina y Sergio Marinoff y sus respectivas familias acompañan a su querida amiga Susana y a sus hijos Florencia, Gaby, Matías y Martin en este momento difícil de la vida. Elevan oraciones.

CORONEL, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/17|. Taller Mecánico Medina, participa del fallecimiento del esposo y padre de sus clientes. Y ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/17|. Dr. Oscar H. Ruiz y Toti Luchini y familia acompañan en este momento de dolor a su esposa Susana, su hija Dra. Florencia y demás familiares. Oramos por cristiana resignación.

CORONEL, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/17|. Los empleados de OSPLAD, Consejo Local Santiago del Estero participa el fallecimiento del padre de la Dra. Florencia Coronel y ruega oraciones en su memoria.

REJALAGA, BRAULIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Su esposo Oscar García, su hija Marta Susana, su hermano José Luis, su sobrina Roxana y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en cementerio Jardín del Sol. Servicio realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel 4219787.

YANACON, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/17|. Su hija Ramona Yacon, sus heRmanos María Isabel, Yolanda Yanacon, su cuñado, sobrina, Angela y Nancy y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cement. La Misericordia. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

LOTO, RAMÓN ALBERTO (CHOCHI) (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/15|. Aunque no te escuchamos sabemos que tu dulce voz nos susurra en nuestro pensamiento, aunque no podemos verte con los ojos te contemplamos en nuestros recuerdos. Aunque ya no podemos estar junto en la tierra tenemos la certeza de que nos vendrás a buscar para ir al Cielo y ser felices en la Gloria Celestial. Su esposa Gladys, sus hijas Miryam, Patricia y Mariana y respectivas familias, invitamos a que nos acompañen en la misa de las 18.30 en la Pquia. de Lourdes al cumplirse 2 años de su desaparición física.

NIEVA, RITA OLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Micaela Nieva y flia: su hija Eliana y su nieta Martín. "Querida hermana y madre espiritual, el cielo es el Reino de los justos, allí te espera una hermosa morada, recerbame un lugar a tu lado. Duerme tranquila y descansa en paz".

NIEVA, RITA OLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. María Silveria Nieva. "Querida hermana. Que el Señor sea el anfitrión de tu alma".

NIEVA, RITA OLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Juan Nieva y flia. "El Señor te llamó para compartir con Él el cielo". ¡Gracias hermana querida por lo noble que fuiste conmigo y mi flia.

NIEVA, RITA OLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Tus queridos sobrinos, Dr. José María Gómez, Dra. Tatiana Squiba y tus sobrinos nietos, Jeremías, Selene y Lisandro. "Que los ángeles te reciban en el cielo con una hermosa canción de bienvenida. ¡Tuya es la gloria.

NIEVA, RITA OLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Ana querida en este día no olvides que ... no hay nada más poderoso que la oración, no hay nada más fuerte que la fe, no hay nada más grande que Dios. En este momento que estás pasando te abrazamos con el alma y pedimos al Señor que te de consuelo y fortaleza ante la pérdida física de tu madre. La comunidad educativa de la Escuela Nº 7 Nicolás Avellaneda.

NIEVA, RITA OLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Hoy elevo mi mirada al cielo y le pido a Dios que te acompañe en este momento dificil que pasas con la pérdida de tu madre. Su amiga Mariela Villarreal y flia. abrazan a su hija Ana Carina Álvarez.

NIEVA, RITA OLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. SIPEA Frías, participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su socia María Nieva y elevan plegarias a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

RUIZ, FRANCISCO DEMETRIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. El equipo de Voley de Conciencia y Acción Ciudadana: Agustina, Analía, Andrea, Ángela, Antonia, Brenda, Ceci. R., Ceci C., Ceci C., Celia, Cintia, Claudia A., Claudia S., Yamila, Selva, Cecilia V. y Guillermo acompaña con profundo dolor el fallecimiento del abuelo de su amiga y jugadora Natalia Ruiz. Ruegan una oración en su memoria

BRITOS, EULOGIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/92|. Querido papá hoy se cumplen 25 años de tu partida. Pareciera que fue ayer. Aquel día nos dejaste con un inmenso dolor en nuestras almas, pero a la vez orgullosos de haberte tenido como padre, porque fuiste un ejemplo como persona para todos nosotros, además dejaste un camino en la sociedad que queremos imitarte. Papá pasan los días, pasan los años, pero sigues presente en nuestros hogares. Su esposa, hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa a realizarse hoy domingo a las 18 hs en la capilla de San Pedro de Beltrán.