Hoy 22:52 - Hoy debemos aprovechar esas palabras de Jesús que a veces creemos que son duras, pero son palabras reales, porque Jesús no quiere mentirnos, quiere decirnos la verdad. Queremos seguir a Cristo, queremos ser sus discípulos, queremos ser sus testigos, pero hay un compromiso más grande, porque a veces nos preguntamos cómo seguir a Cristo, y en el Evangelio de este domingo nos dice “toma tu cruz y sígueme” (Mateo 16-24, Marcos 8-34 y Lucas 9-23). Cuando pensamos en la cruz, pensábamos antes de Jesús que era para los ladrones y las personas malas, y podemos interpretar que todas las enfermedades que vivimos, o en el trabajo o todo lo que pesa es la cruz, pero no. Para nosotros, seguir a Cristo tomando su cruz es para acompañarlo en todo lo que ha vivido. Hoy queremos seguir viviendo esas asociaciones, porque tenemos un montón de cruces y no las aceptamos, las evitamos. Pero no las podemos rechazar porque todas las pruebas que vivimos son cosas de la vida concreta, que vivimos sin ir a buscarlas. Entonces, los cristianos ven la cruz como un símbolo preciado de la resurrección, el perdón, la gracia y el amor, no como algo sin valor. En tiempos de Jesús la cruz representaba nada más que el dolor y la muerte más cruel. Pero después es un instrumento para mostrar que debemos enfrentar la realidad, nuestras asociaciones, no bajar los brazos. “Toma tu cruz y sígueme” significa estar dispuesto a morir para seguir a Jesús, es el martirio, es la verdad, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Esto se llama morir a sí mismo, porque hay que morir para vivir. Es una manera de llamarnos a la entrega absoluta y cada vez que Jesús nos mande a llevar la cruz, “porque quien quiera salvar su vida, la perderá y el que pierda su vida por mí, la salvará”. De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y sin embargo se destruye a sí mismo. Entonces podemos hoy reflexionar por qué seguimos a Cristo. Lo seguimos porque todo va bien, porque me ha permitido progresar en el trabajo o en el negocio; porque va todo bien en nuestras familias, donde no hay discusiones ni problemas, pero no. Aunque haya problemas y dificultades, aunque todo vaya bien, debemos seguir entregándonos a Él, porque no sabemos cuándo será el día o el momento en que vamos a dejar este mundo para irnos. Entonces debemos tener cuidado en no interpretar muchas cosas que hoy el mundo muestra con interés. Si tengo una enfermedad no es que Dios me ha abandonado, si tengo cargas no es porque Dios me ha abandonado, sino que así como yo lo ayudo a Él con su cruz, Él me va a ayudar para tomar mi cruz y caminar, porque la vida es un camino, somos peregrinos y debemos vivir como peregrinos, mañana dejaremos este mundo para irnos. Entonces no hay manera de rechazar la vida. En verdad, podemos tener esa capacidad para hacer morir a un montón de cosas en nosotros, porque hay que cambiar, hay que llegar a la conversión sincera. Seguir a Jesús es fácil cuando la vida se ejecuta sin problemas, nuestro verdadero compromiso con él se pone de manifiesto durante las pruebas. Jesús nos aseguró que las pruebas vendrán a sus seguidores (Juan 16-33) “el discipulado exige sacrificio” y Jesús nunca ocultó ese costo. Entonces, todos nosotros estamos en el camino con él, estamos para subir el Gólgota y darlo todo para dar testimonio. De qué me sirve hoy decir que soy cristiano si no quiero luchar, no quiero entrar en ese espíritu de confianza y de esperanza. Debemos preguntarnos si cada uno está dispuesto a seguir a Jesús si eso significa perder a algunos amigos muy cercanos; si está dispuesto a seguir a Jesús si eso significa perder su familia; si está dispuesto a seguir a Jesús si eso significa perder su reputación o su trabajo. Sabemos que hay un montón de consecuencias, porque al seguir a Cristo podemos perder muchas cosas. Recibir rechazos, recibir burlas y hay que tomar un compromiso. El compromiso con Cristo significa tomar su cruz cada día, como pedimos a Dios “danos cada día nuestro pan”, debemos abandonar sueños, posesiones e incluso la propia vida si es necesario para la causa de Cristo. Hoy vamos a pedir a Jesús que nos dé fuerza y voluntad para seguir, sin pensar todo lo que el mundo pueda decir. Que abra nuestros corazones nuestra mentalidad para que podamos seguir sin promesas, porque así no podremos dar nada a cambio de nuestra vida. No podemos compensar ni pagar todo lo que hemos recibido de Él. Entonces Cristo nos llama a dejar todo, abandonar todo lo que nos pueda frenar nuestra decisión de tomar ese camino. En el camino del cristiano van a haber muchas cruces, pero no debemos olvidar que si hay cruz, hay gloria, hay resurrección, que es nuestra esperanza. Que nuestra madre nos ayude en este camino, para que no tengamos miedo, para seguir como ella ha seguido a su hijo y llegar a estar debajo de la cruz que nosotros también entregamos. Que nos ayude a dar testimonio de que con Cristo seremos victoriosos. La gloria de Dios es que nosotros podamos vivir con felicidad. Que nuestra madre nos ayude en ese camino. Amén. l