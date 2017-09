La gobernadora convocó a las empresas a "consolidar el desarrollo" económico

Fotos AUDITORIO. El acto oficial contó con la presencia de altos funcionarios y personalidades del ámbito empresarial y académico. En la primera fila estuvieron de izq. a der. el senador nacional Gerardo Montenegro; el director ejecutivo del Banco Santiago

La gobernadora Claudia de Zamora, acompañada por el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Miguel Acevedo, dejó oficialmente inaugurada la Expo Santiago 2017, que refleja a gran escala el potencial industrial, comercial y tecnológico de la provincia. En ese marco, convocó "a las empresas a consolidar el desarrollo provincial".

Aunque la muestra en el Nodo Tecnológico (Parque Industrial) abrió sus puertas el viernes, ayer se realizó la apertura oficial y concluirá hoy. La mandataria destacó que se trata de la primera feria industrial y que representa una megamuestra de carácter industrial, comercial y tecnológico, pionera en nuestra provincia y en la región.

Durante el acto también estuvieron el secretario de Desarrollo, Ciencia, Tecnología y Gestión Pública, Adrián Suárez; el ministro de Producción, Recursos Naturales, Forestación y Tierras, Luis Gelid; el senador nacional Gerardo Zamora, autoridades provinciales, senadores, diputados nacionales y provinciales, rectores de las universidades e invitados especiales, como empresarios del medio y de la región.

Durante la ceremonia, la mandataria expuso entre otros conceptos: "Santiago del Estero hoy muestra las oportunidades industriales que le ofrece al NOA, al país, la región y al mundo".

"Por eso desde el gobierno provincial hemos querido impulsar esta importante muestra, bajo la firme convicción de acompañar con este tipo de escenarios, que sin duda, nos permiten mostrar lo que somos capaces de hacer aquí, en Santiago del Estero. Agradezco, por ello la participación de la Unión Industrial Argentina a través de su presidente, Miguel Acevedo, y la Cámara de Comercio e Industria de nuestra provincia por adherir a esta iniciativa, y a todas las empresas e instituciones que hoy dan vida a este importante evento que nos reúne".

También resaltó: "Venimos dando pasos firmes en cuanto a la capacidad instalada, que la podemos apreciar en los principales desarrollos industriales en Santiago, vinculados a la agroindustria, alimentación, frigoríficos, textil y forestal. Asimismo industrias como la construcción, servicios, metalmecánica, química y farmacéutica, la producción de biocombustibles y la fabricación de metales no mecánicos".

Claudia de Zamora destacó los "parques industriales con que contamos, siendo éste donde estamos hoy el principal, con más de 365 has, más una ampliación de 100 has, en el barrio San Fernando. También se destaca el de Frías, con 115 has, que cuenta con todos los servicios y en Fernández, donde se encuentra el Parque Industrial Municipal de 50 has, entre otras zonas con las que contamos con infraestructura básica, como gas natural y alta tensión, ya que la región oeste de la provincia se encuentra conectada a la red de gas natural a través del gasoducto troncal del Norte".

En ese sentido, indicó que "se proyecta conectar el sur de Santiago del Estero al gasoducto troncal NEA. También integramos el sistema interconectado nacional de extra tensión y poseemos el primer parque eólico del NOA", señaló sobre la infraestructura desarrollada para atraer inversiones e industrias.

Satisfacción

La gobernadora visitó el stand del Banco Santiago del Estero (BSE) donde recibió presentes. Allí se mostró entusiasmada por la calidad de la primera edición de Expo Santiago; al mismo tiempo que remarcó la importancia del acompañamiento privado al esfuerzo oficial para el desarrollo de la provincia.

Así lo ratificó luego en rueda de prensa con los medios. Claudia de Zamora agradeció "la confianza y la inversión que realizan muchas empresas en esta provincia, porque tenemos también condiciones que se dan para que puedan invertir y confiar en los santiagueños, como por ejemplo la ley de promoción industrial".

"Es fundamental el trabajo articulado entre lo público y lo privado, siempre lo destaco el Estado puede poner su parte, pero si no acompaña el sector privado sería imposible tener los resultados que hoy tenemos a la vista".