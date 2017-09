Valentino Bica probó en un auto del Top Race Junior en Las Termas

Fotos FELIZ El joven de 16 años trabajó con el SDE Competición

03/09/2017 -

El joven piloto capitalino Valentino Bica realizó su bautismo de fuego al volante de un auto de Top Race Junior de la estructura santiagueña del SDE Competición, tras completar un ensayo en el circuito internacional de Las Termas de Río Hondo.

El actual campeón provincial de karting de Santiago del Estero dio alrededor de 60 vueltas en la jornada para comentar en el cierre sus opiniones y su felicidad.

"Fue mi primera vez manejando tanto un auto con techo como una caja de cambios secuencial. Pude disfrutarlo mucho y progresar de a poco a lo largo de todo el día", dijo el piloto de 16 años surgido del karting de Santiago.

Luego agregó: "Me gustó mucho manejar un Top Race Junior, me sorprendió su reacción en la frenada. Eso me permitió encarar cada curva con mucha confianza", comentó Bica, nacido el 17 de abril de 2001 en Santiago del Estero.

Bica, de 16 años, compite durante esta temporada en la categoría Senior del Campeonato Argentino Rotax de karting. Además da sus primeros pasos en monopostos en la Fórmula Plus.

"Fue una buena prueba para Valentino, sobre todo si tenemos en cuenta que fue su primera experiencia en un auto con techo. Sólo tiene dos carreras en autos de Fórmula. Fue muy prolijo y estoy seguro de que si vuelve a probar bajará sus tiempos", señaló Claudio Pfening, jefe técnico del Top Race Junior.

Ahora el joven santiagueño planificará una segunda prueba, con la intención de incorporarse a la categoría en un futuro no muy lejano. Por ahora piensa en el karting.