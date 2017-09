Old Lions se quedó con el gran duelo

Fotos VISITA Los ex Pumas Diego Cash, Diego Cuesta Silva, Fabio Gómez y Pedro Lanza brindaron un gran espectáculo.

03/09/2017 -

Provincias Argentinas Classic, integrado por los ex Pumas Diego Cash, Diego Cuesta Silva, Fabio Gómez, Pedro Lanza y Old Lions Classic brindaron ayer un hermoso espectáculo ante una buena presencia de público, en un partido amistoso que formó parte de una gira que realiza el combinado nacional por diferentes provincias. Se jugaron tres períodos y Old Lions fue el vencedor por un ajustado 35 a 31.

En el local jugaron figuras como Alejandro Ávila, Federico Mishima, Carlos Chaud, Miguel Brevetta, Mariano Macchiarola, Juan Manuel Maza, Carlos Cura, Roberto Ferreyra, Luis Alomo, Duncan Forrester, entre otros. Los chicos de Old Lions también jugaron un tiempo para Provincias Argentinas. Fue una fiesta de la ovalada. En el cierre, los jugadores visitantes comentaron lo feliz que se sintieron en Santiago por la gran hospitalidad. Firmaron autógrafos y se sacaron fotos con el público santiagueño que dijo presente.