Dueño de los dogos dio su versión de los hechos

Tres días después de un grave incidente en el que resultó involucrado, el propietario de dos perros dogos reveló que sus animales "no son asesinos" y que no hizo entrar otros perros a su casa para que los dogos "se los coman".

En visita a esta Redacción, Miguel Ángel Drube manifestó que el miércoles pasado "abrí la puerta de casa. En un segundo de descuido, mis animales salieron a la vereda. Atacaron al perro del vecino y lo llevaron a casa. Logramos socorrerlo, pero el propio dueño pidió al veterinario que lo sacrificara. No niego, ni eludo mi responsabilidad, pero fue como dicen", manifestó. Drube ahondó: "Desde ese día, con mi familia acordamos reforzar la seguridad porque fue muy triste lo sucedido. Pero mis animales no son malos. Tengo hijos, nietos y empleados que conviven con ellos. Son muy dóciles". Asimismo, Drube lamentó "algunas reacciones injustas. En ese incidente, me insultaron mal. Hoy amenazan a mi familia. Utilizan las redes sociales o los celulares para destilar bronca y odio. Somos gente trabajadora; un desgraciado accidente no puede hablar mal de nosotros a esos extremos", enfatizó.