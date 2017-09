Fotos El "Hogar Julia Valdivia" tuvo un productivo mes de agosto

La Asociación de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia "Hogar Julia Valdivia" realizó distintas actividades durante el mes de agosto, con motivo del Día del Niño, mediante los aportes de los socios y donaciones recibidas por entidades y empresas privadas del medio local se pudo colaborar con leche chocolatada, golosinas y juguetes a comedores de la localidad de Villa Robles y Sol de Mayo como también al Jardín de Infantes de la localidad de Los Romano, donde asisten 36 niños del Nivel Inicial, en la ciudad Capital se colaboró con el merendero situado en el Parque Sur y en el barrio Ejército Argentino, se efectuó la entrega de pañales y juegos didácticos para el Hospital de Niños ubicado en el Centro Integral de Salud Banda, los festejo de la asociación culminaron el último domingo de agosto en la localidad de San Isidro, departamento Capital, donde participaron más de 100 niños del lugar y de zonas cercanas, donde se entregaron regalos asando una tarde de fiestas con los niños. Con respecto a las instalaciones que fueron recuperadas recientemente, la Municipalidad de La Banda realizó la limpieza del predio de la asociación para el bien no solo de la entidad sino también de los vecinos del lugar. "Ahora también necesitamos la ayuda de las autoridades para poder darle utilidad al predio y que sirva nuevamente para los niños y adolescentes como un lugar de contención y recreación para ellos, realmente es necesario en la ciudad sobre todo por el contexto socioeconómico que está viviendo el país. De la misma forma convocamos a otras entidades y personas para que juntos se logre ese objetivo, necesitamos la colaboración de todos para que se use el predio de aproximadamente 2.000 metros en beneficio de los niños y adolescentes, todas nuestras actividades se publican en nuestra página de Facebook Pequeño Hogar Julia Valdivia", expresaron desde la entidad. Además, indicaron que la asociación seguirá realizando tareas ambulatorias a favor de los niños y adolescentes, con los recursos con que cuenta la entidad, no hacen posible la utilización del predio por el estado de deterioro de las instalaciones tras años de usurpación.