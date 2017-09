Fotos Nicolás Repetto dará las noticias al mediodía

03/09/2017 -

Con el presentador Nicolás Repetto al frente del noticiero del mediodía y Mafalda, la nena eternamente inconformista de Quino, como columnista del informativo de la noche, Telefé relanzará mañana sus cuatro programas de noticias. Acostumbrado a otro tipo de programas, Repetto tiene entre manos un gran desafío: convertirse en esa cara amigable que le dice a los televidentes las buenas y las malas noticias del día. Para esta tarea no estará solo, por supuesto, como coconductoras tendrá a las experimentadas Milva Castellini y Erica Fontana. El resto del equipo incluirá a varias caras conocidas del canal y algunos nuevos columnistas. Mientras la televisión no lo tuvo entre sus elegidos, Nicolás no se quedó quieto y se dedicó al mundo de las bienes raíces. "Siempre construí. Paralelamente a mi carrera de productor y animador siempre hice algo que tenga que ver con las propiedades. Hago casas para vender o alquilar, y cada una es como un viaje. Nunca me desprendo de golpe. Las sueño, me involucro, las vivo con disfrute. Es algo que me hace bien, que hago con pasión. Y me ha ido muy bien. Es de lo que vivo", contaba Repetto hace poco. Ahora con 60 años, regresa a la televisión para imprimirle su sello a un noticiero, un formato diferente al que está acostumbrado a trabajar, pero que con su espíritu de seguir su deseo y probar sin temerle a los fracasos, seguramente irá ganando su identidad con el paso de los días. Repetto cimentó su larga y exitosa trayectoria que tuvo -dos Martín Fierro de Oro incluidos- con programas como "Semanario insólito", "La noticia rebelde", "Fax", "Nico" y "Sábado Bus". "Es una noticia fresca, puede funcionar bien o mal", explicó en una charla con periodistas el flamante gerente de noticias de Viacom-Telefe, Roberto Mayo, sobre la elección de Repetto para conducir el noticiero del mediodía, en referencia al pasado reciente menos exitoso del presentador. Es que el público no acompañó con el rating de otros tiempos a los proyectos que Nico llevó a cabo al regresar de vivir dos años en España, a donde se había radicado luego de la crisis del 2001; ni siquiera a la reedición de "Sábado bus". "Mi expectativa es que realmente pueda mostrar el gran periodista que es y que yo pude ver en estas semanas. Es un animal, está en todo, no se le escapa nada y tiene un empuje genial", se entusiasmó Mayo en lo que es su primer rol de gerente de noticias.