Gallardo: "Necesitamos respuestas inmediatas"

Fotos PREOCUPACIÓN. El director técnico de River parece no encontrarle al vuelta al funcionamiento de su equipo.

03/09/2017 -

El entrenador Marcelo Gallardo resaltó tras la caída por 1-0 en el Superclásico que River Plate necesita "respuestas inmediatas en cuanto al nivel de juego individual y colectivo".

"Cada uno de los futbolistas sabe que el equipo todavía no ha arrancado y que individualmente también estamos lejos de lo que queremos. Necesitamos respuestas inmediatas en cuanto al nivel de juego individual y colectivo. Esperemos que ya el domingo (ante Banfield por la Superliga) y en los cuartos de final de la Copa (ante Jorge Wilstermann, de Bolivia) estemos mejor", precisó Gallardo.

El director técnico comentó que el de ayer "fue un partido feo, en el cual el nivel del equipo no fue muy bueno, pero tampoco el de Boca".

"Fue un partido chato, sin fluidez de ninguno de los dos, y el que cometió un error, lo pagó caro. Fue una pelota al espacio, una jugada muy aislada y si no hubiera sido gol, hubiese terminado en un cero a cero rotundo, tremendo", relativizó Gallardo.

River está en pleno proceso de renovación y en el arranque de esta temporada se vio desmejorado por la partida del goleador santafesino Lucas Alario al Bayer Leverkusen, de Alemania, pero el "Muñeco" desestimó la posibilidad de incorporar a algún refuerzo para el tramo final de la Copa Conmebol Libertadores.

"No hay muchas variantes. Si tuviéramos alguna alternativa válida iríamos a buscarla, pero no hoy no hay muchas variantes. No

nos queda otra que confiar en lo que tenemos y potenciarlo, que los que han llegado crezcan más rápido de lo que teníamos pensado", afirmó Marcelo Gallardo.