"Me sentía perdido, luego me acomodé"

Fotos FESTEJO. El delantero Oscar "Junior" Benítez grita con todo su gol ante River y Pablo Pérez va a su encuentro para abrazarlo.

03/09/2017 -

Ante las ausencias de Darío Benedetto (está afectado al seleccionado nacional que el martes recibirá a Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas) y Walter Bou (lesionado), los dos centrodelanteros con los que cuenta Guillermo Barros Schelloto en el plantel de Boca, el DT recurrió a Oscar "Junior" Benítez para jugar de 9. Y el ex Lanús respondió con el gol de la victoria. Aunque luego confesó que al principio se sentía "perdido" en el campo de juego y luego se acomodó.

"Me sentí perdido al principio, luego me acomodé al partido y cumplí lo que me dijo el entrenador", señaló el delantero en diálogo con la prensa, tras la victoria sobre River en San Juan.

"Por suerte pude convertir tras el pase de Fernando Gago. Primero gané la posición y encaré al arco", agregó al hacer referencia a su conquista.

"Estoy contento. Me toca jugar lamentablemente poco, pero en los partidos que pude jugar pude convertir. Estoy aprovechando cada oportunidad que me da el tecnico para demostrarle que puedo ser

titular", destacó Junior.

"Es un sueño hermoso ver a la gente feliz en la tribuna

festejando. Es un amistoso, pero enfrente está River y lo que quiere la gente es que lo ganemos. Lo pudimos hacer y le dimos una alegria",

valoró quien ya fue campeón en planteles de los Mellizos (Lanús y Boca).