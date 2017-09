Espinoza y su lesión: "Sería una distensión"

03/09/2017 -

Boca disfrutó a pleno el triunfo ante su eterno rival en San Juan y le dio a los hinchas la alegría que siempre esperan cada vez que se enfrenta con River. Pero ayer sufrió dos bajas con las lesiones de Paolo Goltz y de Cristian Espinoza que al final del partido reconoció que no tenía sentido seguir porque rapidamente se dio cuenta de que algo andaba mal en su pierna izquierda.

"Enseguida me di cuenta de que algo andaba mal, no tenía sentido seguir", dijo el ex jugador de Huracán cuando se retiraba del campo de juego del estadio Bicentenario de San Juan.

Cuando le preguntaron sobre si podía ser un desgaro", el jugador respondió: "No sé qué es, supuestamente sería una distensión".