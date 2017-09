Fotos Fernando Burlando sorprendió con una confesión: "Diego Latorre me llamó tres veces diciendo que se quería suicidar"

03/09/2017 -

La tranquilidad de Diego (47) y Yanina Latorre (47) volvió a alterarse con el allanamiento a la casa de Natacha Jaitt (42) y sus posteriores declaraciones. Y, si bien cuando enfrenta las cámaras el ex futbolista se muestra aplomado y sereno, su abogado, Fernando Burlando (52), sorprendió con una realidad totalmente diferente.

"Latorre me llamó tres veces diciéndome que se quería suicidar, está entregado, sin ganas de vivir", reveló el letrado en el ciclo radial Por si las Moscas.

"Tiene una persona que lo persiguió constantemente con esto. Natacha enviaba noticias que no tenían nada que ver con la realidad, desde su Twitter al trabajo de Diego. Él sufre todos los rebotes mediáticos, le dijimos que no vaya a los medios porque iba a sufrir todos los rebotes", agregó Burlando, para quien fue un error que su cliente brindara una nota a Jorge Rial en Intrusos.

Con respecto al allanamiento, el abogado dejó en claro que fue decisión de la Justicia. "Nosotros tuvimos todos las precauciones, tratamos de hablar con ella, de mediar con la otra parte, nosotros vimos la amenaza hasta el pedido ilegal de dinero, y el que describió los hechos que llevaron a esta medida es la víctima, Diego", aclaró.

"Diego tenía mucho miedo, está quebrado, atormentado diariamente y continuamente en lo que es su vida social, laboral y familiar’, agregó el representante legal del ex jugador, quien desestimó también que tanto él como los Latorre hayan tenido que ver con la desvinculación de Natacha de Radio Mega.

"Tenemos que hacer un racconto de todas las cosas que se dijeron, Natacha hasta por televisión pidió dinero para mostrar o no, para contar o no algo que no era real. Se le dio dinero, fue una decisión de los Latorre, le gustó y triplicó la apuesta después, tiene los recibos firmado por ella", agregó. Y finalizó: "Latorre sólo quiere vivir tranquilo y ella se encargó diariamente de volverlo realmente loco".