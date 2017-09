Griselda Siciliani no cree que vuelva a elegir a un actor para una historia de amor

03/09/2017 -

Es una de las solteras más codiciadas de la Argentina. Y pese a que se rumoreó que su corazón había vuelto a latir fuerte, Griselda Siciliani (39) confesó que no hay un hombre a la vista, aunque reconoció que ahora prefiere que el próximo candidato no se dedique a la actuación.

"Soy muy enamoradiza, muy. Me enamoro de todo y de todos, todo el día. No es difícil que fantasee con alguien. En las redes son muy terribles. Hasta te mandan mensajes por Instagram. Por ahora estoy sola y disfruto de esta soltería. Mi tiempo está dedicado al trabajo y a Margarita (la hija de 5 años que tuvo con Adrián Suar). Y cuando la nena está con su papá, hago planes con amigas", declaró la actriz, según mencionó la revista Paparazzi.

Además, Griselda dejó en claro que el trabajo que realice su próxima pareja, no es algo que le quite el sueño: "Hacía mil años que no estaba soltera. Igual, soy muy parejera, muy noviera. No creo que vuelva a estar en pareja con un actor. igual, no veo a ninguno que me guste. Podría estar con un diariero, sería mejor. En serio, si me enamoro puede tener cualquier profesión", dijo. Y detalló la característica que la hacen descartar a un caballero: "Cuando me enamoro, me agarra un ataque de amor y ahí voy. Lo que sí, me aburren los hombres solemnes", finalizó.