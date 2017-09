Belén Francese: "Me acepto con mi cola y caderas gordas"

03/09/2017 -

Lejos de la alta exposición que vivió en el inicio de su carrera, Belén Francese continúo en el mundo del espectáculo, pero combinando la popularidad con una vida más tranquila.

Siempre cerca del teatro, la actriz habló sin rodeos de su aceptación personal, de su costado espiritual y de los cuidados estéticos.

"Me acepto con mi cola y mis caderas gordas. Hubo una época en la que tuve mambos con mi cuerpo, pero hoy me acepto así y me amo como soy. No sé si me ayudó todo el crecimiento espiritual, pero ahora entiendo que todo va más allá de la belleza visual. Incluso, acepto la celulitis. No vivo esclava del cuerpo. Nunca dependí de eso ni cuando empecé como modelo gráfica", reconoció Belén a Pronto.

Luego aseguró que, si bien su belleza le abrió puertas laborales, nunca fue obsesiva con la imagen. "Me cuido, pero no me mato. Disfruto de la vida a pleno y no vivo a lechuga. Como de todo y hago un poco de gimnasia. Siento que soy una negra exuberante, pero con piel blanca", reveló.