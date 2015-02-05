CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 4 de Septiembre 2017

A LAS 01.00 STAFF

Hoy 21:52 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 ¿EN QUÈ MANO ESTA?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

18.30 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN

CENTRAL

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA

PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 JOSUÉ Y LA TIERRA

PROMETIDA (CONTINUACIÓN)

23.00 EL SULTÀN

00.45 NOTICAMPI

01.00 STAFF

01.30 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

CANAL 9

17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN

18.00 COMBATE

19.00 TELENUEVE CENTRAL

20.30 BENDITA

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 LOS DEPREDADORES MÁS

PELIGROSOS

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

EL TRECE

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

CANAL14

12.00 EN ARMONÍA

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FÓRUM

14.00 NOTICIERO 7, 1ª EDICIÓN

15.00 BÁSQUET CAPITALINA:

HURACÁN VS. COLÓN (F)

16.30 ANIMALANDIA

17.00 ESTUDIO ABIERTO

17.30 LOS MÁGICOS (ESTRENO)

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

20.30 POLIFONÍA

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDIC.

22.30 PUNTO LÍMITE

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 EN PLENITUD

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 EN BOCA DE TODOS

15.30 CINE EXPRESS

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 DEPORTE EXPRESS

CENTRAL CÓRDOBA

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN

CENTRAL

PELÍCULAS

CINEMAX

08.26 TOM Y JERRY. EN UNA AVENTURA CON

JONNY QUEST

09.54 MI PERRO SKIP

11.46 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI

12.03 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL

PRÍNCIPE

15.05 LOS FANTASMAS DE SCROOGE

16.58 BICHOS. UNA AVENTURA EN MINIATURA

18.55 EL APRENDIZ DE VAMPIRO

20.00 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL

PRÍNCIPE

TCM

07.12 CASADOS CON HIJOS

07.38 LA NIÑERA

08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.54 ALF

09.20 LA PANTERA ROSA

09.32 EL FRANCOTIRADOR

12.57 GLADIADOR

15.50 CON AIR

17.56 LA HORA 25

20.10 CASADOS CON HIJOS

20.35 LA NIÑERA

21.00 COBRA

22.39 ANACONDA

TNT

07.50 JOHN CARTER. ENTRE DOS MUNDOS

10.06 EL GRAN ROBO

11.42 LÍMITE VERTICAL

13.53 VIVIENDO CON MI EX

15.48 FROZEN. UNA AVENTURA CONGELADA

17.31 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA 2.

LA VENGANZA DE ELECTRO

20.03 EL IMPLACABLE

22.00 LOS INDESTRUCTIBLES

23.54 TIERRA DE ZOMBIES

01.25 ATRACO EN BELFAST

SPACE

06.30 INFIERNO BAJO TIERRA

08.37 CITY HALL, SOMBRA DE LA CORRUPCIÓN

10.50 HIJOS DE LA MAFIA

12.33 UN HOMBRE DIFERENTE

14.39 UNA NIÑERA A PRUEBA DE BALAS

16.31 HULK

19.19 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL

INVIERNO

22.00 INFRAMUNDO. EL DESPERTAR

23.37 DRUG WAR

CINECANAL

06.30 NORTHPOLE

08.00 PROGRAMA DE TELEVENTA

09.00 KIDS FLIX

09.10 ENEMIGO MÍO

11.10 MÁS BARATO POR DOCENA

13.05 MONSTRUOS VS. ALIENS

14.50 EL DÍA DESPUÉS DE MAÑANA

17.05 CUATRO FANTÁSTICOS

18.55 CORAZÓN VALIENTE

22.00 DEADPOOL

SONY

07.30 RULES OF ENGAGEMENT

08.00 SEINFELD

10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

12.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

15.00 LOS PRODUCTORES

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 BLACK-ISH

21.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

A DÓNDE IR

DELFINA RESTO BAR

(ROCA (S) 353)

+HOY, A PARTIR DE LAS 22, EL CINE

CLUB MELIÉS PROYECTARÁ

LA PELÍCULA “LA PATOTA (PAULINA)”,

DE SANTIAGO MITRE, PROTAGONIZADA

POR OSCAR MARTÍ-

NEZ Y DOLORES FONZI.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE, DE

23, A LAS 2 DE LA MAÑANA, CONCIERTO

EXCLUSIVO DE “JÓVENES

PORDIOSEROS”.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA Nº 386)

+SÁBADO 23 DE SEPTIEMBRE, A

LAS 19, SE PRESENTARÁN LOS

YOUTUBERS PABLO Y BÁRBARA.

LAS ENTRADAS YA ESTÁN EN VENTA

EN LA BOLETERÍA DEL TEATRO Y

A TRAVÉS DE AUTOENTRADA.

+DOMINGO 8 DE OCTUBRE, A LAS

22, ÁLVARO OTINETTI PRESENTARÁ

SU DISCO “UNA VUELTA MÁS”.

FÓRUM

(PERÚ Nº 511)

EL 5 DE OCTUBRE, A LAS 22,

AXEL PRESENTARÁ SU NUEVO

TRABAJO “SER”.

CLUB JUVENTUD

(RIVADAVIA Y PERÚ)

+MARTES 10 DE OCTUBRE, A LAS

22, MIDACHI KINDON.

CINES

SUNSTAR

LAS AVENTURAS DEL

CAPITÁN CALZONCILLOS

(3D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

04/09-06/09 -16:30 (Cast)

EL PLANETA DE LOS

SIMIOS: GUERRA (3D):

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

años)

HOY AL -06/09 -18:30 (Cast) 21:20

(Subt)

VALERIAN Y LA CIUDAD DE

LOS MIL PLANETAS (3D):

CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA, (ATP)

04/09-06/09 -17:30 (Cast)

LA TORRE OSCURA (2D):

FANTASÍA, AVENTURA (+ 13 años)

HASTA EL 06/09- 16.15 20.30 (Subt)

ANNABELLE (2D):

TERROR (+ 13 AÑOS)

HOY AL 06/09- 22:45 (Subt)

EMOJI (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

04/09-06/09 -17:00 (Cast)

EL FÚTBOL O YO (2D):

COMEDIA (ATP)

HOY AL 06/09 -19:30 (Cast) 22:20

(Cast)

ANNABELLE (2D):

TERROR (+ 13 AÑOS)

04/09-06/09 - 17:00 (Cast) 19:20

(Cast) 22:00 (Subt)

OZZY, RÁPIDO Y PELUDO

(2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

04/09-06/09 -16:45 (Cast)

LA CORDILLERA (2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 06/09-19:00 (Cast) 22:10

(Cast)

HÍPER LIBERTAD

ANNABELLE 2 APTA 13 AÑOS

C/R ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:20- 18:00-

19:40- 20.20- 22.00 22.40 (TODOS

LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

LA TORRE OSCURA APTA 13

AÑOS C/RESERVA

CASTELLANO 2D 23.00- (TODOS

LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

EMOJI: LA PELÍCULA ATP

CASTELLANO 2D 16.30 (sólo

domingo)

CASTELLANO 2D 18.40- 21.00

(TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

 
Compartí
esta nota
Las cinco más leídas
hoy de Cartelera
1

CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 4 de Septiembre 2017

También te puede interesar