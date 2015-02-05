CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 4 de Septiembre 2017
A LAS 01.00 STAFF
Por El Liberal
Hoy 21:52 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.30 ¿EN QUÈ MANO ESTA?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
18.30 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN
CENTRAL
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA
PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 JOSUÉ Y LA TIERRA
PROMETIDA (CONTINUACIÓN)
23.00 EL SULTÀN
00.45 NOTICAMPI
01.00 STAFF
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
18.00 COMBATE
19.00 TELENUEVE CENTRAL
20.30 BENDITA
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 LOS DEPREDADORES MÁS
PELIGROSOS
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
EL TRECE
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
12.00 EN ARMONÍA
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 FÓRUM
14.00 NOTICIERO 7, 1ª EDICIÓN
15.00 BÁSQUET CAPITALINA:
HURACÁN VS. COLÓN (F)
16.30 ANIMALANDIA
17.00 ESTUDIO ABIERTO
17.30 LOS MÁGICOS (ESTRENO)
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PARA TODA MUJER
19.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
20.30 POLIFONÍA
21.00 ARABESC
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDIC.
22.30 PUNTO LÍMITE
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 EN PLENITUD
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 EN BOCA DE TODOS
15.30 CINE EXPRESS
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 DEPORTE EXPRESS
CENTRAL CÓRDOBA
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN
CENTRAL
PELÍCULAS
CINEMAX
08.26 TOM Y JERRY. EN UNA AVENTURA CON
JONNY QUEST
09.54 MI PERRO SKIP
11.46 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI
12.03 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL
PRÍNCIPE
15.05 LOS FANTASMAS DE SCROOGE
16.58 BICHOS. UNA AVENTURA EN MINIATURA
18.55 EL APRENDIZ DE VAMPIRO
20.00 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL
PRÍNCIPE
TCM
07.12 CASADOS CON HIJOS
07.38 LA NIÑERA
08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.54 ALF
09.20 LA PANTERA ROSA
09.32 EL FRANCOTIRADOR
12.57 GLADIADOR
15.50 CON AIR
17.56 LA HORA 25
20.10 CASADOS CON HIJOS
20.35 LA NIÑERA
21.00 COBRA
22.39 ANACONDA
TNT
07.50 JOHN CARTER. ENTRE DOS MUNDOS
10.06 EL GRAN ROBO
11.42 LÍMITE VERTICAL
13.53 VIVIENDO CON MI EX
15.48 FROZEN. UNA AVENTURA CONGELADA
17.31 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA 2.
LA VENGANZA DE ELECTRO
20.03 EL IMPLACABLE
22.00 LOS INDESTRUCTIBLES
23.54 TIERRA DE ZOMBIES
01.25 ATRACO EN BELFAST
SPACE
06.30 INFIERNO BAJO TIERRA
08.37 CITY HALL, SOMBRA DE LA CORRUPCIÓN
10.50 HIJOS DE LA MAFIA
12.33 UN HOMBRE DIFERENTE
14.39 UNA NIÑERA A PRUEBA DE BALAS
16.31 HULK
19.19 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL
INVIERNO
22.00 INFRAMUNDO. EL DESPERTAR
23.37 DRUG WAR
CINECANAL
06.30 NORTHPOLE
08.00 PROGRAMA DE TELEVENTA
09.00 KIDS FLIX
09.10 ENEMIGO MÍO
11.10 MÁS BARATO POR DOCENA
13.05 MONSTRUOS VS. ALIENS
14.50 EL DÍA DESPUÉS DE MAÑANA
17.05 CUATRO FANTÁSTICOS
18.55 CORAZÓN VALIENTE
22.00 DEADPOOL
SONY
07.30 RULES OF ENGAGEMENT
08.00 SEINFELD
10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
12.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
15.00 LOS PRODUCTORES
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 BLACK-ISH
21.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
A DÓNDE IR
DELFINA RESTO BAR
(ROCA (S) 353)
+HOY, A PARTIR DE LAS 22, EL CINE
CLUB MELIÉS PROYECTARÁ
LA PELÍCULA “LA PATOTA (PAULINA)”,
DE SANTIAGO MITRE, PROTAGONIZADA
POR OSCAR MARTÍ-
NEZ Y DOLORES FONZI.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE, DE
23, A LAS 2 DE LA MAÑANA, CONCIERTO
EXCLUSIVO DE “JÓVENES
PORDIOSEROS”.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA Nº 386)
+SÁBADO 23 DE SEPTIEMBRE, A
LAS 19, SE PRESENTARÁN LOS
YOUTUBERS PABLO Y BÁRBARA.
LAS ENTRADAS YA ESTÁN EN VENTA
EN LA BOLETERÍA DEL TEATRO Y
A TRAVÉS DE AUTOENTRADA.
+DOMINGO 8 DE OCTUBRE, A LAS
22, ÁLVARO OTINETTI PRESENTARÁ
SU DISCO “UNA VUELTA MÁS”.
FÓRUM
(PERÚ Nº 511)
EL 5 DE OCTUBRE, A LAS 22,
AXEL PRESENTARÁ SU NUEVO
TRABAJO “SER”.
CLUB JUVENTUD
(RIVADAVIA Y PERÚ)
+MARTES 10 DE OCTUBRE, A LAS
22, MIDACHI KINDON.
CINES
SUNSTAR
LAS AVENTURAS DEL
CAPITÁN CALZONCILLOS
(3D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
04/09-06/09 -16:30 (Cast)
EL PLANETA DE LOS
SIMIOS: GUERRA (3D):
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
años)
HOY AL -06/09 -18:30 (Cast) 21:20
(Subt)
VALERIAN Y LA CIUDAD DE
LOS MIL PLANETAS (3D):
CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA, (ATP)
04/09-06/09 -17:30 (Cast)
LA TORRE OSCURA (2D):
FANTASÍA, AVENTURA (+ 13 años)
HASTA EL 06/09- 16.15 20.30 (Subt)
ANNABELLE (2D):
TERROR (+ 13 AÑOS)
HOY AL 06/09- 22:45 (Subt)
EMOJI (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
04/09-06/09 -17:00 (Cast)
EL FÚTBOL O YO (2D):
COMEDIA (ATP)
HOY AL 06/09 -19:30 (Cast) 22:20
(Cast)
ANNABELLE (2D):
TERROR (+ 13 AÑOS)
04/09-06/09 - 17:00 (Cast) 19:20
(Cast) 22:00 (Subt)
OZZY, RÁPIDO Y PELUDO
(2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
04/09-06/09 -16:45 (Cast)
LA CORDILLERA (2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 06/09-19:00 (Cast) 22:10
(Cast)
HÍPER LIBERTAD
ANNABELLE 2 APTA 13 AÑOS
C/R ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:20- 18:00-
19:40- 20.20- 22.00 22.40 (TODOS
LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
LA TORRE OSCURA APTA 13
AÑOS C/RESERVA
CASTELLANO 2D 23.00- (TODOS
LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
EMOJI: LA PELÍCULA ATP
CASTELLANO 2D 16.30 (sólo
domingo)
CASTELLANO 2D 18.40- 21.00
(TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65