FÚNEBRES | 4 de Septiembre de 2017

FALLECIMIENTOS

- Luis Alberto Anelli

- Francisca Beatriz Díaz

- Alicia Esther Ferreres (Bs. As.)

- Felipa Sosa de Gómez

- Marta Orfelia Gerez

- Nélida del Valle Vargas

- Alberto Gustavo Llapur

Sepelios Participaciones

ABREGÚ, RENÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Raúl Salcedo, su esposa Norma, su hijo José y sus hijas Virginia y Valentina Salcedo; Chona y Marta Cardozo participan con hondo pesar la partida de nuestro querido amigo de toda la vida, hermano del corazón. Rogamos al Señor les dé pronta resignación a sus hijos, nieta y hermana. Que descanse en paz.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Su esposa María Mercedes Vittar, hijas Adriana, Isabel y Judith, Mariana, h. pol. Ruben Castellini, Mario Fantusatti, nietos y demás familiares, part. su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS .

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Su hermana política Porota de Anelli e hijos Chiqui, Carlos, Gladys Anelli y flia., participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia., pidiendo pronta resignación para ellos.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Su hermana política Tona Ledesma, su hijo Pipi Cruz y Susana Zarazaga e hijos Guillermo, Diego y Sofia, hijas pol. Vanina y Carola y nietos Elias, Amet, Vicky, Fausto y Matilde, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Sus sobrinos Roque Argañarás, Marcela Tragant y sus hijos Juan Manuel y Francisco. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Sus sobrinos Gladys Anelli, César Luis Bissacco, Huguito, Aldana e Ignacio Musso, participan con dolor el fallecimiento de su querido tío Chucho. Pedimos a Dios lo reciba y le de la Gloria eterna.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Sus sobrinos Gustavo Nabac, Yeyé Kozlouski y sus hijos Agustina, Magdalena y Zair Nabac. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Sus primos Estanislao Kozlowzki, Sara Inés Anelli y Marta Beatriz Anelli, sus sobrinos Daniel y Soledad, Viviana y Gonzalo, Yeyé y Gustavo, Ariel y Florencia participan con profundo dolor el fallecimiento del querido primo Chucho.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Su prima Lucía Anelli Vda. de Chávez, sus hijos Lucía, Tere y Carlitos, su hijo político Oscar Giménez participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Zulema Arce de De Marco, sus hijos Angelita, Julián y Mariano, nietos José Luis y Matías, participan con profundo dolor el fallecimiento de su gran amigo Chucho y acompañan a su esposa Meky en este momento de tan irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Pablo Álvarez, su esposa Rita Galván Ferreyra, y sus hijas Bárbara y Nuria participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Luis Álvarez, su esposa Silvina Bravo, y sus hijos Ignacio y Bautista participan con hondo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Lucho y Negrita; y sus hijos Luis, Chicha y Pelu participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. José Luis Alvarez y su esposa Marta Cristina Gómez (Pelu) participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. María Mercedes Paz, sus hijos Juan Manuel y Eduardo participan el fallecimiento del querido Chucho, acompañando en el dolor a Mecky y familia. Elevan oraciones en su memoria.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Tus hijos y nietas del corazón Daniel Cáceres y Adriana Albe, Daniela, Victoria y Luciana, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Tus hijos y nietos del corazón Claudia Cáceres y Omar Corti; Francisco y flia, Antonella, Nicolas y María Emilia participan con profundo dolor su fallecimiento.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Titi y Nina Navarro Coroleu participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Marquesa Adriana Zurita de González y familia acompañan en el dolor a su esposa Mecky, hijos y nietos por la desaparición física del querido Chucho, amigo y vecino de tantos años vividos en la calle Perú. Que el Señor lo recoja en su gloria.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Ricardo, Susana, sus hijos Gonzalo, Lourdes, Florencia, Valentina y su nieto Jerónimo, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido tío Chucho. Ruegan oraciones en su memoria.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Raúl Valladares, su esposa Alba Alicia Juárez, despiden a su amigo de la juventud con gran dolor, rogando por su eterno descano. Un abrazo a sus hijas.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Querido Chucho: alegría del barrio, amigo de todos. Tu risa, tu "cargada" original, nos levantaban el ánimo. A lo lejos se sentía el "olorcito tentador" de lo que cocinabas, y convidabas. Orgulloso, porque eras tatarabuelo, todos en la familia te rodeaban y complacían. Fuiste el primero en venir acompañarme cuando Paco te ganó en la carrera de llegar hasta el Señor. Tu ausencia será notoria, la esquina vacía. Pero en el corazón de todos: familiares, amigos, vecinos, brillará la luz que supiste encender. Descansa en paz. Oramos por vos y tus seres queridos. Lucy y flia.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Aurora Gómez, amiga de su esposa Meky, lamenta la partida de Chucho y ruega oraciones en su memoria.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Norma Casullo de Chamorro, sus hijos Anahí, Susana, Bochi, Ramón y Silvia y flias., participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Meky, hijos Adriana y Judith y sus respectivas flias., en este trance. Ruegan oraciones en su memoria.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Te vamos a extrañar. Magui Corvalán de Ruse, Fernando, Paola, Francisco, Sebastian y guadalupe Ruse y Delia Ruse Paez, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Juan Carlos Estrada y familia, participa con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia., en este dificil momento. Elevan oraciones.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Chucho querido te recordaremos siempre con una sonrisa y con todo el cariño que sentimos. Rudy Garay y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia., en este doloroso momento.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Las amigas de su esposa Meky; Matilde Marquez, Zulema Arce, Nina y Titi Navarro Coroleu, Valle Sgoifo, Marqueza Zurita, M. Mercedes Paz, Teresa Migueles y Luisita Daher, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Chucho y elevan oraciones en su memoria.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Carlos Virgilio Zurita y Ana María Lamas, Marquesa Adriana Zurita, Enrique Marcos Zurita y Marty Paz y Néstor Fernando Zurita y Azucena Brunello, participan el fallecimiento de su querido amigo y vecino. Ruegan oraciones en su memoria.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Sus amigos José Alberto Ramos, Adriana Pagani, Melisa y Alexandra Fadel Pagani, acompañan a la flia. en este doloroso momento por el fallecimiento del querido Chucho y ruegan oraciones por él.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Adriana Sauad y sus hijos Giselle y Mariano, Nicolas y Marta y Agustina, participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a su querida flia. en este difícil momento.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Las queridas amigas de su nieta Belén; Marcela, Leisa, María José C., Mariana, Laurencia, Pía, Sofía, Milagros, Alejandra, Anita, Celeste, Silvia, María José V., María Gracia, Andrea, Belén, Inés, Jimena, Florencia, Josefina y Flavia.Acompañan con oraciones y participan con profundo dolor su fallecimiento.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Los amigos de su nieta Belén; Dr. César Albuixech, su esposa Leisa Abalos Reynoso, sus hijos Benjamín, Facundo y Alejo Albuixech Abalos, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Compañeras del Nivel Inicial del Colegio Belén, acompañan en el dolor a su nieta Verónica Castellini elevando oraciones en su memoria y que brille para él la luz que no tiene fin.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. María Teresa Migueles de Olivares y familia participan el fallecimiento del querido Chucho, acompañando en el dolor a Mecky y flia. Elevan oraciones en su memoria.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Cesar Daniel Tragant y Silvia Inés Alfano, María Jimena y Carlos Daniel Tragant, Maria Justina López Tragant participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido tío Chucho y elevan oraciones en su memoria.

CORONEL DE AGÜERO, ELBA AMANDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Hebe de Infante del Castaño y Olga Carabajal participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos Elina y Carlos en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, FRANCISCA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Su esposo Fermín Argañaraz, hijos Jorge, Cristina, Patricia y María Eugenia; hijos políticos Érica, Pablo, Adrián, nietos y demás familiares. Sus restos son velados en Rivadavia nº 232 sv. Nº 2 y serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio de Los Flores. SEPELIO SANTIAGO.

DÍAZ, FRANCISCA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Felices los que creen, porque verán el rostro del Señor". Betty querida, llegaste a la casa del Padre y desde allí sabemos que intercederás por nosotros. Tus hermanos "De Colores" del Cursillo 94 y 97 participamos con profundo dolor tu fallecimiento y acompañamos a toda su querida familia.

DÍAZ, FRANCISCA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. "Oremos todos unidos para que ahora descanse tranquila y se disponga a gozar del paraíso del Señor". Sus amigos René Diaz, Lilian Obaid de Diaz, sus hijas Cintia Romina y Lia Agustina y su hijo polìtico Adolfo Dardat participamos con profundo dolor la partida al Reino de los Cielos de nuestra querida amiga Betty y acompañamos en el dolor a su esposo, nuestro amigo Fermìn y a toda la familia. Que Dios la tenga en su gloria desde ahora y para siempre.

DÍAZ, FRANCISCA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. La Unión Regional del Maestro con sus instituciones: Jardín Rayito de Sol y Colegio San Gabriel; personal directivo, docente y de maestranza acompañan con dolor a su colega, señorita Patricia Argañaraz por el fallecimiento de su madre. Elevan oraciones en su memoria.

GEREZ, MARTA ORFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Sus hijos María de los Ángeles Gómez, Ana María Gómez y Miriam Lorena Gerez. Sus nietos José M., Natalia, Daniel, Pablo, Verónica y Florencia. Sus bisnietos Valentín, Benjamín y Lorenzo. Sus amigos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en cementerio Jardín del Sol. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE. La Plata 162. Tel 4219787.

GÓMEZ, MANUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Sus primos: hijos de Evelia, Rubén Dalmacio, Manuel Franklin, Olga Nelly, Ing. Rodolfo Augusto y Fany Elizabeth Ledesma; junto a Elio Soria y sus respectivas familias, acompañan a su esposa, hijos, nietos y hermanas Nelly e Irma en este momento de dolor. Elevan oraciones por la resignación de su familia.

GÓMEZ, MANUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Su primo Manuel Franklin Ledesma, su esposa Lilia Carrizo, hijas Lilia y Marta Ledesma junto a sus respectivas familias expresan a su esposa, hijos, nietos y hermanas nuestras condolencias, rogando oraciones por su alma.

LLAPUR, ALBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Su esposa Gladis, su hijo Gustavo, su hija política Teresita, sus nietos Nief y Lautaro. Sus amigos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en cementerio Parque de la Paz. Cob. Iosep. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE. La Plata 162. Tel 4219787.

LLAPUR, ALBERTO GUSTAVO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Sus sobrinos Leopoldo Llapur y Sra. Marcela Karam, sus hijos Santiago y Julieta y Graciela de Karam, participan su fallecimiento y rezan una oración por él y su familia.

LLAPUR, ALBERTO GUSTAVO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Cristina Jarma e hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Dr. Pedro W. Orieta, hijos Carola e Ignacio y Ana Belén Regatuso de Orieta, acompañan a la entrañable amiga Gladys y Gustavito, en el dolor y elevan oraciones por el eterno descanso del amigo Chicho.

LLAPUR, ALBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Carmen Abregú abraza con oraciones a su querida amiga Gladys y familia en este doloroso momento. El Señor les conceda cristiana resignación.

LLAPUR, ALBERTO GUSTAVO (CHICHO) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Azucena F. de Sayah Correa, sus hijos Eva, Michel y Adriana Jugo, Federico y María Susana Auat, nietos Agustín, Michel (h), Tomás y Yamile participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño en estos tristes momentos a su querida esposa tía Gladis y a su hijo Gustavo. Elevando oraciones para que su alma descanse en paz y así será tío Chicho.

LLAPUR, ALBERTO GUSTAVO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Matías Villanueva, su esposa Caty, y sus hijos Mariana, Matías, Josefina y Hernán Villanueva , participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO GUSTAVO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. ¡Cuánto dolor! se fue un hombre de bien, un verdadero hermano de mi Padre. Tuvimos la dicha de compartir tantos años juntos, nunca lo olvidaremos, Siempre estará en nuestros corazones. Cristina Matteucci, y sus hijo Hernán Villanueva y flia.,Matías Villanueva y flia., y Marcela Villanueva y su hija, partricipan con profuindo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO GUSTAVO (CHICHO) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Roberto Jorge Jalaf y Edis Vilma Jalaf de Taín y familia, Participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Chicho, acompañan a su familia en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Hebe de Infante del Castaño y Olga Carabajal participan con dolor el fallecimiento del hermano político de sus amigos Nenita, Luis Vella y familia.

LLAPUR, ALBERTO GUSTAVO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. El Centro de Residentes Choyanos "Juan Carlos Infante del Castaño" participa con pesar el fallecimiento del hermano político de su Vicepresidente Sra. Lilia Vella de Di Meo y acompaña espiritualmente a toda su familia en este momento de dolor.

LLAPUR, ALBERTO GUSTAVO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Luis Matteucci y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Chicho. Ruegan oraciones en su memoria.

LLARRULL, AMANDA (q.e.p.d) Falleció el 1/9/17|. Sus sobrinos Miguel Ángel González Pérez, Natividad Nassif, Ignacio González Pérez y Nicolás González Pérez participan con mucha tristeza la partida de la tía Cuca al Reino de los Cielos. Se ruega una oración en su memoria.

SOSA DE GÓMEZ, FELIPA (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Sus hijos Yolanda, Felipe, Ignacio, Rafael, Alberto, Julia, Carmen, Estela, Susana y Cristina, hijos pol. y nietos participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 11 en el cementerio de San Marco. C de duelo P L Gallo 340 (SV). CARUSO CIA DE SEG S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

VARGAS, NÉLIDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Su hija Nélida. Su hijo político Julio. Sus nietos, bisnietos, amigos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en cementerio La Piedad. Cob. Iosep. Servicio realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel 4219787.

VILLARROEL, DELFIN CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/17|. Padre querido, ya descansas. Nunca te olvidaremos. Su hija Silvia, yerno Cristian. nietos Lucas, Narea, Lussiana y Donatto, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegamos al Señor lo reciba a su lado en paz y lo colme de bendiciones.

Invitación a Misa

DÍAZ DE INFANTE, ROSA GRACIELA (Pichona) (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/17|. Hoy ya hace 7 meses de tu partida, dejando un espacio vacío que todavía no encontramos el consuelo y elevamos besos y aplausos por la gran persona que fuiste, dejaste tu humildad, tu amor sincero y las enseñanzas debidas a tus hijos, hoy no nos cansamos de decirte gracias madre del alma nuestra. Tu esposo Toto Infante, tus hijos e hija; tus nueras y yerno; tus nietos y nietas; tus bisnietos y bisnieta invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la iglesia Catedral Basílica y elevamos plegarias por su eterno descanso.

GONZÁLEZ, MARIO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/16|. Hermano hace un año de tu partida al Reino Celestial, no te olvidaremos nunca, mi dolor es el mismo al recordarte. Tu hermana Lita, Yhoni, Liliana y Bochín invitan a la misa el lunes 4 a las 20.30 hs. en la iglesia Catedral.

LESCANO, OMAR EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/17|. Sus hermanos y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Iglesia Catedral, con motivo de cumplirse 1 mes de su fallecimiento.

RODRÍGUEZ, LUCAS SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/15|. El tiempo me da, un lugar, donde todo queda para siempre, donde todo es ayer, hoy y mañana.Un tiempo, donde todo vuelve a hacer lo que fue y lo que no será. Un tiempo que atrapa y cuando despiertas solo encuentras, vivencias que sacan sonrisas y lágrimas que llena el alma dolida de ausencia. Ese tiempo vive, donde habita el amor, el que nunca acaba. Ese tiempo acuna el alma, encendiendola y llenando los dias postreros, los que jamas seran como antes, ¡ Te amare mas alla del solo mi vida! en todos mis tiempo amen. Tu madre Ramo. invita a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia Catedral Basilica.

Agradecimientos

Recordatorios

QUIROGA DE PAZ, BEATRIZ ADA (Pocha) (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/17|. Mamita, viejecita, me queda el dolor de ver tus lágrimas cuando te besaba, ese fatídico día es tan triste llegar y no verte, de mis salidas sin rumbos. Me pregunto porque soltaste mi mano tan pronto y no tengo respuesta solo tristeza, dolor y e consuelo de tener el ángel más bello. Tu hija Betty, sus hijos Porota, Betty, Lucho, h. pol., Pocho, Myriam, hijos del corazón Kike, Raúl, su cuñada Ramona, nietos, bisnietos la recuerdan con cariño al cumplirse tres meses de su partida al Reino Celestial.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

CORONEL, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/17|. Familia Zigalini Stone, Carlos, Teresa, María Paola, Carlos y María Teresa participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/17|. Su colega Dr. Martín Miranda Maza y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

LESCANO, ELEUTERIO SECUNDINO (Elu) (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/17|. Papi querido. Te extrañamos mucho, especialmente tu sonrisa, tu sabiduría innata, tu caminar lento. Que gran hombre eras, como esposo, padre, abuelo, compañero leal, correcto, justo y cariñoso y sobre todo una persona de bien. Siempre te llevaremos en nuestros corazones. Tu esposa Olga, tu hijos Betty, José Luis y Carina, nietos y bisnietos invitan a la misa a la a celebrarse hoy a las 20 hs. en la parroquia Santiago Apostol, al cumplirse un mes de su fallecimiento.

RAMÍREZ, ÁNGEL ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/17|. "El Señor es mi Pastor, nada me falta, en verdes pastos Él me hace reposar y a donde brota agua fresca me conduce". Su esposa e hija invitan a la misa en la Pquia. De Nuestra Señor de La Salette hoy a las 20 hs. al cumplirse 9 días de su fallecimiento Agradecemos a quiénes nos acompañaron, familiares, vecinos, amigos, ex compañeros, Promoción 1957, Esc. Normal José B. Gorostiaga, docentes de la Escuela Técnica Nº 6, al ministro de la Eucaristía, Sr. Oscar Roldán, hnos. en Cristo de la Pquia. Ntra. Señora de La Salette.

Agradecimientos

LESCANO, ELEUTERIO SECUNDINO (Elu) (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/17|. Su esposa, hijos y nietos agradecen por este medio al personal del Sanatorio Alberdi, administrativos, enfemeros, auxiliar médico de la Sala de Terapia Intensiva y en especial a los Dres. Ismael Jimenez, Dr. Diego Pavón y el Dr. Victor Moukarzel por el profesionalismo, dedicacion, trato, comprension y respeto ante la atención y asistencia brindado. Tambien a todos y cada una de las personas que nos acompañaron en tan dificiles momentos. A todos nuestro inmenso agradecimiento.

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

TULLA, NELLY AURORA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/11|. A seis años de tu partida al encuentro con nuestro Padre Dios. Tu familia a la que tanto amaste, te amo y recuerdo en cada pequeña cosa de nuestras vidas, en una canción, una comida, en la caritas de tus hermosas nietitas que no conociste. Tu recuerdo y tu sonrisa nos acompañan. Te amamos. (Frías).