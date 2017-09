Fotos Apresan a un canillita por abuso sexual de sus dos hijos de 5 y 2 años, en el norte de la ciudad

04/09/2017 -

Dos hermanitos de 5 y 2 años habrían sido abusados sexualmente por su padre, un canillita que acaba de ser detenido en esta capital. La investigación que timonea la fiscal Silvina Paz conlleva efectos multiplicadores. A comienzo de año la madre de los niños se separó del sujeto, al descubrirle un arma de fuego y sin que éste despejara las dudas con fundamentos convincentes. Terció la Justicia y la familia de los niños acudió al abogado Roger Navarrete. La Defensoría Pública habría requerido un régimen de visita para el padre. La madre se opuso al planteo, pero aún así condicionó su aceptación a un previo estudio sobre adicción a las drogas del canillita. Antesala Entonces, se pautó el régimen y los chiquitos habrían sido retirados de su hogar por la abuela materna. Al volver con su mamá, la nenita se habría ido a la cama, se supo. Alegó que estaba cansada. Despertó recién de noche. Fue a tirar la yerba del mate de su progenitora y estalló en llanto. La madre la abrazó y la niña inició un relato que dejó helada a la mujer. Le habría explicado que con su hermanito jugaron un ratito con el padre. Luego, éste los habría conducido a una habitación. Cerró la puerta con llave y levantó alto el volumen del televisor. Fue entonces que los sometió, uno a su vez, y los amenazó para que no lloraran. Posteriormente, el canillita les habría sugerido que jueguen como lo hacen habitualmente, o bien no lo verían más, para que no se levantaran sospechas sobre el aberrante ataque que acababa de cometer. Sin embargo, la niña contó todo a su madre. Urgente, la mujer acudió a la policía. Formalizó la denuncia y el canillita cayó preso por sendos ataques sexuales.