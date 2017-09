Inhibieron los bienes de Amado Boudou por una disputa civil que mantiene con su ex esposa

Fotos DISPUTA. Andriuolo reclamó por la división de bienes tras su divorcio en 1997, como ser un departamento valuado en 400.000 dólares.

04/09/2017 -

La Justicia dictó la inhibición general de bienes de Amado Boudou por una disputa civil que el ex vicepresidente mantiene con su ex esposa, Daniela Andriuolo.

La jueza en lo Civil y Comercial Patricia Juárez firmó la orden el pasado lunes, después de que Andriuolo reclamara por la división de bienes de su divorcio, entre los cuales se encuentra el auto Honda, cuyos papeles falsos llevaron a Boudou a juicio hace tres semanas.

Boudou se casó con Andriuolo el 30 de abril de 1993, se separaron a mediados de 1994, pero recién se divorciaron en 1997. En ese momento, no le reclamó nada. Pero después de ver el comportamiento de su ex esposo, ya no dudó y le dio mandato a su abogado para reclamar la división de los bienes gananciales de la pareja: la coupé Honda de color rojo modelo 92 y un departamento valuado en 400.000 dólares.

Boudou sostiene que nunca hubo bienes dentro de la sociedad conyugal.