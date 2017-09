Se iniciarán los operativos para retirar los vehículos abandonados en la vía pública

04/09/2017 -

Durante la semana que se inicia hoy, la Dirección de Calidad de Vida municipal llevará adelante el operativo destinado a retirar los vehículos abandonados en la vía pública, en tanto se reanudará la tarea de erradicar a los lavacoches instalados sobre las calles y aceras.

"Este lunes vamos a comenzar con la campaña para retirar a los vehículos abandonados en la vía pública, y el intendente Hugo Infante nos pidió que lo hagamos con todo el rigor necesario, a fin de ordenar esta situación en la ciudad", aseguró Verón.

El funcionario dijo que se va a comenzar en el casco céntrico, para luego iniciar un "peinado" que se iniciará en los barrios del norte, "para avanzar hasta cubrir lo más rápido posible toda la ciudad".

Lavacoches

Desde la Dirección de Calidad de Vida también se informó que esta semana se reanudarán los operativos tendientes a erradicar el trabajo informal de los lavacoches, que ocupan la vía pública para realizar esta actividad.

"Si bien el inicio de este operativo no tuvo buena recepción por parte de quienes se dedican a este rubro, afortunadamente les hicimos entender que no se lo realiza porque sí, sino porque la ordenanza establece que no se pueden lavar vehículos en la vía pública", se hizo saber en un parte de prensa.

Se hizo notar que las calles con mayores problemas son Colón y Francisco Viano, donde se insistirá con los controles en el transcurso de esta semana.