El "Peque" se hace grande en los Estados Unidos

Fotos DESAFÍO Diego Schartzman se metió en zona de definición, acusa una lesión, y sabe que debe entregar el máximo ahora.

04/09/2017 -

El tenista argentino Diego Schwartzman (33) avanzó ayer a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos con una victoria heroica sobre el francés Lucas Pouille (20) por 7/6 (3), 7/5, 2/6 y 6/2 tras poco más de dos horas y media de juego, pese a estar afectado por un dolor en su pierna derecha desde el tercer set.

El Peque, que atraviesa el mejor momento de su carrera, jugó otro gran partido y se metió entre los primeros ocho de un Grand Slam por primera vez en su carrera.

En la próxima instancia se enfrentará al español Pablo Carreno Busta (19), que superó al juvenil canadiense Denis Shapovalov (69) por 7/6 (2), 7/6 (4) y 7/6 (3). Tras un comienzo con algunos altibajos, Schwartzman jugó un tenis de gran nivel, también brilló Pouille, y se quedó con un partizado.

En el útimo set, lo resolvió a lo grande, dejando a su adversario en cero en el último game del partido para celebrar una de las victorias más importantes de su carrera.

Habrá que ver ahora cómo responde a su lesión en el aductor derecho para el martes, día en el que el pequeno gigante irá por otra hazana, esta vez ante el espanol Carreno Busta.

Eufórico

Eufórico tras su pase a cuartos de final en el Abierto de los Estados Unidos, aunque preocupado por la lesión que sufrió en el aductor derecho, el porteno Diego Schwartzman no ocultó su felicidad tras dejar en el camino al francés Lucas Pouille.

"Estoy muy contento, aunque un poco preocupado por el dolor en la pierna. Sentí una molestia al promediar el tercer set y me asuste mucho. Pero en ese momento le dije a mi entrenador que si se me rompía la pierna, igual me iba a quedar en la cancha hasta el final", resaltó el Peque en declaraciones.

"Juegué muy bien aunque hay que reconocer que él me ayudó con muchos errores en el final. Traté de no pensar en el dolor de la pierna en ese cuarto set y eso me hizo bien. Puse todo lo que tenía", agregó el tenista albiceleste.

"Me siento con mucha confianza. Estoy jugando muy bien en los momentos decisivos de cada set. Hoy, por ayer, pese a la lesión, pude cerrarlo muy bien. Lo único que me preocupa ahora es ponerme bien de la pierna para poder afronatr mi próximo compromiso de lka mejore manera. Estoy muy motivado y a la misma vez un poco ilusinado con seguir avanzando. Vamos a ver qué me depara el destino en éstos días de competencia", concluyó el tenista argentino que hace historia en los Estados Unidos.