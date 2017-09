Hernández: "Estuvimos a la altura de una final"

Fotos MOMENTO. Sergio Hernández no ocultó su tristeza por la final perdida, pero dijo que el balance fue muy positivo.

El entrenador del seleccionado argentino de básquetbol, Sergio Santos Hernández, habló anoche tras la final perdida ante Estados Unidos en la Americup, y aunque lamentó la derrotá, reconoció que su rival fue un justo vencedor y elogió la tarea de los suyos en este duelo decisivo.

"Estoy triste por haberla perdido, contento y orgulloso por el equipo. Dieron todo. Estados Unidos es un justo campeón. Como también lo hubiera sido si éramos campeones nosotros. Ahora hay que trabajar en crecer", adelantó anoche la "Oveja", desde el Orfeo Superdomo de la capital cordobesa.

A su vez, en entrenador recalcó: "Estuvimos a la altura de la final. Tuvimos una rotación larga en este torneo. Hoy se juega con 8 o 9 jugadores. Y ése es un buen síntoma. Era también un objetivo: lograr fogueo para muchos", aseveró Hernández.

Seguidamente, el técnico del seleccionado albiceleste, agregó: "No fue sorpresivo estar por 20 arriba. Ellos se vinieron. Esta bueno acostumbrarse a ganar, pero no creamos que esto es lo normal. Tenemos un equipo nuevo que no sé si llega a los 24 años de promedio de edad y llegamos invictos a jugar otra final contra Estados Unidos’, precisó Hernández.

Sin polémica

Luego, el técnico argentino no quiso polémicas, respecto de la consulta de los periodistas por algunos fallos polémicos de los árbitros anoche:

"Los árbitros no opinan de mi trabajo ya que serían sancionados, por eso yo tampoco opino de ellos", aseguró el "Oveja", después del duelo decisivo, en el que se impuso Estados Unidos por 81 a 76.