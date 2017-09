Old Lions ganó y volvió a la elite

Fotos ALEGRÍA Los muchachos de Old Lions consiguieron el objetivo de volver a la Zona Campeonato en casa.

04/09/2017 -

Old Lions jugó un muy buen partido, derrotó con claridad a Tigres de Salta por 37 a 12 y consiguió el objetivo de asegurar su lugar en la Zona Campeonato del Regional del NOA 2018, además de convertirse en semifinalista de la Zona Promoción, instancia en la que enfrentará el próximo fin de semana al Jockey Club de Tucumán.

El León salió a jugar su partido más importante del año con mucha actitud, concentración y determinación y enseguida se hizo dueño casi absoluto del desarrollo del juego, ante un rival que tenía como único recurso la patada defensiva.

Esa diferencia se reflejó rapido en el marcador y a los 13 minutos el dueño de casa ya ganaba 12 a 0 gracias a los tries de Marcos Gómez y el capitán Facundo Leiva. Tigres no daba señales de reacción y así, el León volvió a golpear sobre los 23 a través de uno de los mejores de la tarde, el fullback Facundo Coronel, tras una muy buen acción con Adrián Arévalo. A partir de ese momento, el local bajó un poco la intensidad y Tigres aprovechó para apoyar su primer try y dejar el marcador al descanso 17 a 5.

La segunda parte fue casi un calco de la primera. El wing Matías Barraza a los 3 y a los 12 apoyó dos tries para darle ventaja a un Old Lions, yluego Ávila apoyó otro más (32 a 5). Después el León se quedó con dos menos y Tigres anotó un try y se venía con todo, hasta que apareció la garra del León llegar de nuevo al ingoal a través de Zelaya sentenciar el partido.