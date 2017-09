Alario, antes de viajar a Alemania: "Claro que me gustaría volver"

Fotos FIGURA. Alario ofreció una improvisada conferencia de prensa en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y habló de River y su futuro.

04/09/2017 -

El delantero Lucas Alario, flamante incorporación del Bayer Leverkusen, insistió con sus "disculpas al hincha de River" por la desprolija salida del club, antes de embarcarse rumbo a Alemania.

El goleador asumió que "la manera como se dio" su transferencia no fue la mejor porque la oferta del club europeo "llegó en un momento inoportuno", sobre el cierre del libro de pases.

"No sé si los hinchas me entenderán, pero yo sí entiendo lo que sienten ellos. En lo personal tengo muchas cosas en la cabeza. Me llegó esta oportunidad y tuve que tomar la decisión. Claro que me gustaría volver, ya lo dije. En este club me he sentido muy bien y he ganado muchas cosas", afirmó en una rueda de prensa en el Aeropuerto de Ezeiza.

Bayer Leverkusen ejecutó la cláusula de rescisión de su contrato con River, fijada en 24 millones de dólares, y el ex Colón firmó por cinco temporadas con el club germano.

También antes de viajar a Alemania, el jugador escribió una carta en las redes sociales y en la que expresó lo siguiente: "Agradezco infinitamente a todos los hinchas de River por años de sueños que nunca hubiese imaginado vivir. Dos años de desafíos y logros de los cuales estoy orgulloso de haber defendido esta camiseta. Tuve el honor de compartir momentos inolvidables junto a grandes personas, mis compañeros y cuerpo técnico. Esta nueva oportunidad parece darse de manera inesperada, pero siento que tengo que seguir creciendo en esta carrera que estoy construyendo. Estoy preparado para esta oportunidad y seguir soñando. Es parte del camino de un futbolista asumir los nuevos desafíos. Las decisiones más difíciles son las que nos hacen dejar atrás algo que realmente queremos, por eso espero volver algún día. A todo el mundo River, en especial a los hinchas, muchas gracias".