Un estudiante de psicología va por el amor de una "Estrella"

04/09/2017 -

Hasta hace unas semanas, Francisco Andrade (33) era un talentoso actor del under que disfrutaba de la sencillez del anonimato. Sin embargo, su reciente incorporación en "Las Estrellas" con el rol de Alfonso, un muchacho bisexual que enamorará Carla, el personaje de Natalie Pérez, le cambió la vida.

Oriundo de Bahía Blanca, Francisco hizo valer su facha y comenzó su carrera como modelo junto a Pancho Dotto, y ya desde su primer desfile debió hacer de pareja de una verdadera diosa, nada menos que Carolina "Pampita" Ardohain. "Me tocó salir con Pampita a la pasarela", recordó a la revista Pronto.

Exestudiante de cine en Punta Alta, el galancito del momento ahora cursa Psicología en la UBA, una de las facultades con mayor presencia femenina entre los estudiantes. Y como en los pasillos ya no pasa inadvertido, Andrade suele montar una suerte de personaje incluso cuando no está en el escenario: "A veces voy a la facu encapuchado. Hace años que vengo dando vueltas y nadie me tiene por un trabajo puntual. Muchos me mencionan la película ‘No te enamores de mí’, que hice con Julieta Ortega y Pablo Rago, y este año la empezaron a dar en la tele. O el clip de Axel de la canción ‘Y qué’. También me recuerdan por Jazz al sur, un programa para Canal A. Pero las señoras me hablan de Dulce Amor’", contó.

Precisamente fue en la novela protagonizada por Sebastián Estevanez y Carina Zampini donde logró mayor repercusión, cuando se puso en la piel de un jardinero que estaba obsesionado con María Valenzuela: "Me subía al bondi y el chofer no me dejaba pagar, ¡una locura!", admitió.

Aunque ahora ya no le pasa tan seguido: "Soy motoquero, me encanta la adrenalina y es la sensación de libertad absoluta", señaló.

Por otra parte, Francisco Andrade tiene su propia banda de música, vive solo con su gato Sandro y está en pareja. "Estoy conociendo a una chica. No es actriz por suerte. Es traductora de inglés e intérprete. Soy intenso en mi personalidad y está bueno tener a alguien que oficie de contrapunto. No es celosa. Al menos no lo expresa. Igual, es todo muy reciente. Me parece fundamental en esta etapa de conocernos. Hoy trato de hablar cualquier cosa que surja. Estoy relajado, tranquilo y por eso estoy con ella", dijo.

Más allá de la televisión, Francisco trabaja en dos obras de teatro porteñas en el circuito under: "La química diaria" y "Regalos de Navidad", aunque la pantalla chica es la que vuelve masivo su trabajo como actor.