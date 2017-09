Prioriza la vida familiar por encima de su carrera artística

04/09/2017 -

En cuanto a su relación con Luciano Castro, Sabrina Rojas destacó que diariamente priorizan el bien familiar: "Podríamos trabajar el doble, pero la verdad que priorizamos la familia por sobre todo, porque nuestros hijos son muy chiquitos, el tiempo pasa muy rápido y se nos va enseguida", señaló la actriz.

Por otro lado, explicó que con Luciano tuvieron que arreglar bien sus horarios para coordinar las grabaciones de las novelas de ambos, ya que él está en "Las Estrellas", de Canal 13.

"Por ahora la venimos piloteando muy bien. A diferencia del ‘Bailando’, que tiene los horarios más descontrolados, la tira es de 8 a 18. Entonces, uno se organiza un poco mejor porque es un horario en el que los chicos están en el jardín", comentó la actriz, recordando su paso en el programa de baile durante el 2016.

Y adelantó sobre su participación en "Golpe al Corazón", y las escenas que compartirá con Sebastián Estevanez: "La verdad que me doy besos muy furiosos con Sebastián Estevanez, pero no me puede decir absolutamente nada. A mí me pasa un poco que me incomodan sus escenas, si me cae bien la actriz, como Marcela (Kloosterboer) está todo bien, pero cuando me cae mal actriz, me duele la panza", cerró.