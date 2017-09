Maluma quedó flechado por Sol

Fotos Sol aseguró que sólo hubo una foto casual con el cantante, negando de esta manera los rumores de cualquier encuentro íntimo.

04/09/2017 -

Tras su paso por Chile, Maluma cruzó la frontera para estar presente en el amistoso entre Boca y River que se disputó en San Juan.

En el partido, la estrella colombiana se cruzó con Sol Pérez, quien animó el superclásico, y hubo flechazo. Así fue según la tuitera Nati Jota, quien contó que el reggaetonero le habló para pedirle el celular de "la chica del clima".

"Les voy a decir que después de la foto le dejé un papelito con mi número y me escribió... para pedirme el número de Sol Pérez", escribió la cronista de ESPN Redes en su cuenta de Twitter luego de sacarse una foto con el colombiano.

De ahí surgieron rumores de que la rubia habría mantenido un encuentro íntimo con Maluma. Pero en diálogo con PrimiciasYa.com, Sol aclaró: "Lo vi únicamente en la cancha, en el superclásico. Pero no lo vi después, no tuvimos ningún encuentro ni me escribió por teléfono. Es cualquiera. Le pedimos una foto con Nati, pero no existió nada más. Cero".

Sol Pérez se ha convertido en la chica más sexy de la televisión desde su irrupción en el noticiero Sportia por las mañanas, adonde da el pronóstico del tiempo en TyC Sports. Pero su fama explotó en el Bailando 2017.

Piensa en el baile

Precisamente para el certamen de baile más famoso de la televisión argentina, Sol presentó a Matías, su sensual hermano de 25 años, un año mayor que ella.

El joven quiere participar en el "Cha cha en familia" y para eso, le envió una foto a su hermana mostrándole que estaba en forma para participar. Sol, pensó en sus seguidores y seguidoras y compartió la imagen y estallaron los comentarios de la platea femenina para elogiarlo.

En diálogo con Teleshow, Sol contó que Mati es profesor de educación física y personal trainer. "Él me entrena en mis tiempos libres", reveló.

Recordemos que ambos forman parte del segmento Sol Fitness, que se difunde en las redes sociales de la participante del Bailando, donde "la chica del clima" muestra sus entrenamientos y enseña a sus seguidores como hace para mantener su cuerpo escultural. "Yo fui la primera en arrancar con el fitness y luego me siguió mi hermano", expresó.

El otro hermano de la joven es un año menor que ella, pero prefiere mantener un perfil más bajo y así lo describió su hermana: "Manu tiene 23 años y arrancó el gimnasio porque lo obligamos. Es chiquito, pero tiene buen físico. Él va más por la onda de Maluma, el canto", dijo.

Minutos antes de mostrar a Matías, Sol Pérez volvió a subir la temperatura de Instagram al publicar una selfie en micro tanga. Orgullosa de ser "la chica fit" del momento, mostró sus curvas.

¿Qué hizo? Se sacó una foto en el espejo mostrando una tanguita muy chiquita y demasiado hot. "Fitness hasta la muerte", escribió.