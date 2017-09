A Vicuña no le gusta que lo tilden de "mujeriego"

04/09/2017 -

Benjamín Vicuña es uno de los actores preferidos por las mujeres. Sin embargo, él se muestra molesto con su fama de mujeriego y así lo dejó muy en claro durante su última entrevista con la revista ¡Hola! Argentina: "Me molesta mucho. Lo más fácil para algunos es calificar y clasificar. Se armó una caricatura, una exacerbación de lo que soy. Me considero un enamorado de la vida y en ese sentido estoy orgulloso de cómo he llevado mi vida", dijo.

Y cuando le preguntaron si tiene la conciencia tranquila, Vicuña no dudó: "Me dicen mujeriego, no asesino ni violador. Hasta espero poder reírme del título de mujeriego en unos años".

Durante los diez años que duró su relación con Carolina "Pampita" Ardohain, al actor chileno se lo vinculó con muchas de sus compañeras de elenco: desde Isabel Macedo, a Romina Gaetani y Natalia Oreiro, hasta Eugenia "China" Suárez, con quien hoy está en pareja y espera un hijo.

"No puedo gustarle a todo el mundo y sé también que hay mucha agresión, mucha frustración y envidia en lo que se dice de mí", concluyó Benjamín.