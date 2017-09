Leticia Brédice confesó que su mayor deseo era convertirse en madre

Fotos Leticia es dueña de una larga y exitosa trayectoria como actriz de televisión.

04/09/2017 -

En una nueva emisión de PH: Podemos hablar, el programa de Andy Kusnetzoff en Telefé, Leticia Brédice tuvo un momento a solas con el conductor en donde habló sobre la maternidad. "Lo que más quería en el mundo era ser madre, tener un bebé", dijo la actriz al recordar el momento en que quedó embarazada. Si bien en su casa es madre soltera, Leticia habló muy bien del papá de su hijo, el músico Juan Pablo Sanguinetti. "Indio tiene un padre que es muy presente. Tiene 12 años y es muy inteligente, cuando me pongo a explicarle cosas me pide que no hable mal del papá", contó. "Trato de ser una madre que dice la verdad. Le digo las cosas yo sola, no espero que nadie le diga nada’, contó cuándo Andy le preguntó cómo se maneja con los rumores que se dicen sobre ella. "Si le dicen algo y le asusta, quiero que venga y me lo diga. Él sabe con quién está en su casa, y quién lo tuvo en su panza nueve meses", dijo.

Brédice no pudo evitar hablar con orgullo de su heredero. "Indio es muy educado, entiende por qué se llama así, que no es para que salga a pelear ni porque es un rebelde. Me gustaría que sea periodista, abogado, algo que le permita tener tiempo para pensar. No sé si quiero que sea actor, porque el actor es sufrido".