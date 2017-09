Fotos Sangriento ataque sufrió el profesor "Joshela" Scrimini en un violento asalto

04/09/2017 -

Un despiadado delincuente ingresó a la casa del profesor José Armando "Joshela" Scrimini -quien reside solo en la calle Urquiza al 100 del barrio Centro- y sin piedad por su enfermedad, lo atacó a golpes para llevarse $2.000. Claudia Martínez Scrimini, nieta de la víctima, habló en exclusiva con EL LIBERAL y contó el calvario que vivió su abuelo por más de 12 horas, mientras se encontraba en el interior de su vivienda, donde reside solo. "Él ahora está internado en el CIS Banda, lo están tratando por los golpes que tiene. No puede abrir los ojos.

Además tiene cortes en la cabeza y en los brazos. Recién ahora pudo hablar y contar algo", sostuvo Claudia. Consultada sobre cómo sucedió el bestial ataque, la joven reveló "todos los días nosotros no turnamos para venir a verlo, para ayudarlo a subir las escaleras para acostarse. Tiene una chica que lo ve por la mañana y ayer mi tío lo llamó por teléfono para avisarle que ya venía y él le dijo que no, que ya estaba acostado".

La nieta de "Joshela" continuó: "La puerta principal de la casa sólo se cerraba con una traba que es fácil de abrir, y no le ponen llave justamente porque si le pasaría algo para que podamos entrar a la casa. Él estaba acostado y sintió un ruido en la baranda de la escalera". Ante los extraños ruidos el profesor -ex director de Cultura de La Banda- comenzó a gritar preguntando quién andaba. "Como no le contestaban, logró ponerse los zapatos y como pudo se desplazó hasta el lavatorio y encontró a un tipo de frente", expresó su nieta.

Cuando estuvo cara a cara con su agresor, el poeta bandeño trató de reconocerlo, pero el delincuente rápidamente comenzó a golpearlo. "Le metió el dedo en la boca y le exigía que le diga dónde estaba la plata, dónde tenía los ahorros. Entonces él le dice que tenía solamente 2.000 pesos que habían sacado el jueves del cajero, pero lo seguía pegando porque el ladrón estaba seguro que tenía más plata", expresó Claudia. Según reveló la joven, el calvario del octogenario no terminó ahí. "Después de pegarle trompadas, agarró una tijera y le hizo cortes en el rostro, en la cabeza, en los brazos y las piernas y lo tiró al piso y se llevó el celular que él usa para comunicarse con nosotros".

El profesor "Joshela" pasó toda la noche en el suelo hasta que en horas del mediodía fue auxiliado por el joven que le lleva la comida los días do mingo. "El chico (por el delivery) es de nuestra entera confianza y él vio que la puerta estaba abierta entonces entró. Allí lo encontró en el suelo, ensangrentado rodeado de coágulos de sangre.De inmediato llamó a la policía". Rápidamente personal del Sease se presentó en la casa de Scrimini y allí fue asistido. Más tarde fue trasladado al Centro de Salud Banda, donde los médicos les realizaron las curaciones necesarias y más tarde lo trasladaron a una habitación donde quedó internado.