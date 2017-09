Fotos ¿Romance bomba? Silvia Süller estaría de novia con Evo Morales

Hoy 11:41 -

Silvia Süller fue elegida para formar parte del jurado de la versión boliviana de "Bailando por un sueño", el más famoso certamen de baile y en los medios locales ya se habla de un affaire con el presidente Evo Morales.

Silvia Süller parece haber encontrado su lugar en Bolivia. Sí, la ex de Silvio Soldán viajó al país hermano por una interesante propuesta de trabajo: ser parte del jurado del Bailando local.

Mientras la presentaban, aprovechó para tirar un palito a Marcelo Tinelli: "Era mi sueño. Tengo 30 años de trayectoria y el escaloncito que me faltaba era estar en el Bailando como jurado. No me dieron la oportunidad en mi país".

Ninguneó a Mariano de la Canal, ex fan de Wanda Nara y también jurado del certamen, pidiéndole que recordara aquellas épocas en que iba a pedirle autógrafos a la puerta del canal. Pero no es eso de lo que hoy habla la prensa boliviana, sino del rumor que la vincula al presidente Evo Morales.

Algunas fuertes versiones de los medios locales indican que la rubia habría aterrizado en el país vecino por un supuesto affaire con Morales, según reproduce Cienradios.com.