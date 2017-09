Hoy 15:31 -

Vicky Xipolitakis salió a las calles de Manhattan, Nueva York, a repartir dólares a personas en situación de calle vistiendo un vestido con billetes pegados.



"La vida me dio mucho, esta vez me toca a mí...#MoneyParaTodos!!! escribió la ex vedette en su publicación.

