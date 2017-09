Una niña encontró la legendaria espada Excalibur del Rey Arturo

Fotos Foto tomada de Actualidad.Rt.com

Matilda es una pequeña, de siete años, que encontró una espada en las aguas de la laguna de Dozmary, en Cornualles, Reino Unido, que podría ser la legendaria Excalibur que utilizaba el Rey Arturo.



"Tenía el agua a la cintura cuando dijo que podía ver una espada", cuenta su padre, Paul Jones, de 51 años, quien, como primera reacción, le respondió que "no fuera tonta".



"Pero cuando miré, me di cuenta de que era una espada. Estaba ahí, en el fondo del lago", recuerda, agregando que "la espada es de 1,20 metros, exactamente la altura de Matilda".



Lo que llamó la atención es que la espada ha sido encontrada en el mismo lago en el que, según la leyenda, el Rey Arturo lanzó a su Excalibur tras haber sido herido en la batalla de Camlann.



De acuerdo con los relatos artúricos, el Rey Arturo recibió a Excalibur de la Dama del Lago de la laguna de Dozmary, y con ella lideró sus batallas hasta que fue fatalmente herido en Camlann. Entonces, pidió regresar hasta el lago para devolverla.



Fue el caballero Bedivere quien finalmente llevó la espada hasta el lago, de donde salió la Dama extendiendo su brazo para recibirla.



Por este motivo, la espada encontrada por Matilda ha sido asociada con la Excalibur, pero su padre ha desacreditado esa posibilidad al estimar que el arma debe de tener unos 30 años de antigüedad. "No creo que sea particularmente vieja, probablemente haya sido usada en alguna película", señala.