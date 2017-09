FÚNEBRES | 5 de Septiembre de 2017

Hoy 22:16 - FALLECIMIENTOS





- Blanca Margarita Goitea

- Javier Esteban Navarrete (Árraga)

- Samuel Armando Rojas Carabajal (Clodomira)

- Jorge Guzmán del Pascal (Frías)

- Rolando Argentino Guzmán (La Banda)

- Juana Carmona (Córdoba)

- Gregoria Barraza

- Fabio Maximiliano Bolañez

- Manuel Ignacio Ledesma

- Rubén Alberto Grimaldi (Clodomira)

Sepelios Participaciones

ABREGÚ, RENÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Salomon Oscar Lafi y familia, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ABREGÚ, RENÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Ballet Folklórico Latinoamericano Santiago del Estero "Bafolse" participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Su sobrino, compadre y amigo Eduardo Horacio Méndez, su señora Ana Cristina Pistamiglio, sus hijos con sus respectivas flias. Eduardo José, Carlos Javier, Ana Carolina y Ana Gabriela participan su fallecimiento y acompañan a su señora, hijas y nietos en estos difíciles momentos.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Salomón Oscar Lafi y familia, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Que en este eterno descanso, Dios te cubra con su manto y brille para vos la luz que no tiene fin. Sus amigos de siempre. Nilda Martín, René Martín y flia, Rosa M. Sosa, Lic. Lucía Sosa y Luisina Sosa participan con profundo dolor su fallecimiento.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Dr. Manuel José Hernandez, su esposa María Elisa Fernández Rojas, participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su flia. en tan difícil momento y elevan oraciones por su descanso eterno.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Su amiga del alma, Graciela Loza de Cané y su hija Maria Concepción Cané, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Chucho y ruegan oraciones en su querida memoria.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Marta Meossi y sus hijos Roberto y Gonzalo Liendo con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Andrea Parnás, Germán Lozano, sus hijos Santiago, Mateo y Mariana, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Mercedes Fernández e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Enrique Oberlander, Teresita Montenegro, Maria Lourdes, Maria Paula, Maria Virginia y Nicolás, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Alfredo Ledesma, Anita Nahas y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Mario Mondino, Adriana Sandoval, sus hijos Antonella y Nicolás, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Carlos Ricardo Tragant Anelli, Maria Marcela Pinto y Facundo Tragant Pinto, participan con profundo dolor el fallecimiento de su tío Chucho y acompañan a su flia., en este difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Los amigos de su hija Adriana; Gustavo, Rosi, Gustavo, Ani Barraza, Luis, y María Elena Galván participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Las compañeras de colegio de su hija Adriana, "Las Beleneras", participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Chucho y elevan oraciones por su eterno descanso.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Los compañeros de Hamburgo Cia. de Seguros de sus nietos Belén y Rafael, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Directorio de Hamburgo Cia de Seg. participa con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a sus famiiares en este difícil momento.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. El Secretariado de la Asociación Bancaria (SEB) Seccional Santiago del Estero, participa el fallecimiento del padre político de su secretario Gral. Don Rubén Horacio Castellini y acompañan a su familia en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Los compañeros de trabajo de su hijo político Ruben Horacio Castellini: Juárez, Carlos Alberto Hernández, Manuel Lencinas, Reynaldo Eberto, Moreno, Jorge, Bejarano, Mario, Pistamiglio, Jose Luis, Achával, Mercedes, Rebullida, Jorge Gunter, Salto, Ruben, Lescano, Mario, Luna, Manuel, Torres, Walter, Rojas, Ramon, Rojas, Mariano, Gómez, Diego, Argañaraz, José, Cofrancesco, José, Abascal, Juan, Larrosa, José Antonio y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan con oraciones en este momento de dolor por su eterno descanso.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Mirta de Pagani, sus hijos Héctor, Adriana, Carlos y respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la flia., en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Dr. Antenor Álvarez participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Chucho. Eleva oraciones en su memoria.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Participa de su fallecimiento sus amigos Arito Llugdar, sus hijas Pichona y Negra, su yerno Roberto Tillad, acompañan a la familia en este momento tan doloroso.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Consuelo Ledesma, César Goy y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su descanso en paz.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Lucy Pérez Mayoral participa con profundo dolor el fallecimiento de su querido hermano del corazón y eleva oraciones en su memoria.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Dr. Elias Miguel Manzur y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Chucho.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Pablo Manzur y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. La familia de Ernesto A. J. Vital y de Sara Ugozzoli, junto a sus hijos Cecilia Eugenia, Ernesto, Mariano y Guadalupe González Ávalos, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido amigo Chucho a quien tanto estimábamos, y acompañamos con oraciones a Meki, como a sus hijos en estos momentos de dolor y tristeza. Querido amigo que descanses en paz en la Gloria de nuestro Señor.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Fernando y Carlos Barrio participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Maria del Valle, Luis Enrique Sgoifo participan su fallecimiento, acompañan Meki y toda la familia en este momento de dolor. Elevan oraciones por feliz resurreccion y cristiana resignacion de la familia.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el eterno descanso. Yoli Juárez, Pocha de Haedo, Alicia Coronel, Edy Montes de Oca y Lidia Aizicoff, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a su esposa y amiga Meky y familia en este doloroso momento y elevan oraciones en su memoria.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Norah Carabajal Loza (a), su esposo José Manuel Cáceres (a) y sus hijos Mercedes y José, participan con dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a Meky, hijos y demás familiares en estos tristes momentos. Elevan oraciones rogando por su eterno descanso.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Horacio Silvio Alfano y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo Chucho y tío de Daniel Tragant y Silvita. Elevan oraciones en su memoria.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Tu alma bondadosa no tiene olvido, no tiene ausencia y no tiene adiós. Mario Ernesto Osorio, Orfelia Meneghini, sus hijos participan con mucho dolor el fallecimiento de nuestro querido Chucho.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Ing. Oscar Barrionuevo y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Eduardo Miguel Basbús y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BARRAZA, GREGORIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Sus hijos Vitillo, Lidia, Hilda, h. pol. Cristina, Eduardo, Hugo, nietos, bisnietos part. Su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Santa María. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

BARRAZA, GREGORIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Susi Galván, Beto Juarez, junto a sus hijos Fernando y Andrea Juarez, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su hijo Vitillo y a toda la flia. en tan doloroso momento.

BOLAÑEZ, FABIO MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció 4/9/17|. Su madre Ferreyra, su padre Carlos Bolañez, sus hnos., Martinez, Fercho, Dani, Mono, Luky, Mayra, Gonza, su hno., político Diego, Clara, Nati; sus sobrinos Pablito, Angélica, Loquillo, Chupa, Oriana, Alaí, Lechón y demás familiares. Cob. Obra Social Municipal. Sus restos serán inhumados hoy 9 horas en cementerio La Piedad. Servicio realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Telf: 4219787.

CORONEL DE AGÜERO, ELBA AMANDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Familia Lo Bruno, vecinos de sus hijos Elina, Carlos y Gustavo participan su fallecimiento y los acompañan en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, FRANCISCA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Angel Trejo, sus hijos Guillermo, Diego, Maria Marta, Zulma y todo el personal de la Imprenta Gen Gráfico, acompañan en el dolor a su amigo de la vida Fermín Argañaraz, ante tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

FERRERES, ALICIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció en Buenos Aires el 3/9/17|. Alumnas del Taller "Autocuidado y Calidad de Vida", participan con pesar el fallecimiento de la hermana del Dr. Carlos Alberto Ferreres y acompañan a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

FERRERES, ALICIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció en Buenos Aires el 3/9/17|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Docencia y Capacitación, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de la hermana de su matriculado Dr. Carlos Alberto Ferreres. Ruegan oraciones en su memoria.

FERRERES, ALICIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció en Buenos Aires el 3/9/17|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de la hermana de su matriculado Dr. Carlos Alberto Ferreres. Ruega oraciones en su memoria.

FERRERES, ALICIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció en Buenos Aires el 3/9/17|. David Jarma, Graciela Neirot, hijos y nietos participan el fallecimiento de la hermana de su amigo Carlos. Ruegan oraciones en su memoria.

GOITEA, BLANCA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Su esposo Walter Alberto Díaz, sus hijos Mercedes del Valle y Walter Ramón, sus nietos Joaquín y Jazmín y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en cementerio de Maco. Cob. IOSEP. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE. La Plata 162. Tel 4219787.

GÓMEZ, MANUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Nonguito asi te llamaba y aunque ya no estás en este mundo te seguiré llamando asi. Sus primos Olga Ledesma, sobrinos Dres. Ruben Orlando y Rodolfo Omar y Gabriela Alejandra Concha Ledesma, participan su fallecimiento y acompañan a tu familia en este dolor. Nonguito descansa en paz.

GÓMEZ, MANUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Personal directivo, docentes y alumnos de la Escuela Secundaria Sor María Antonia de Paz y Figueroa participan con dolor el fallecimiento del padre del Prof. Luis Eduardo Gómez. Ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, MANUEL IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/17|. Sus hijos Enrique, Adriana, Muñe, Alicia y Adrian, hijos politicos, nietos, bisnietos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio La Piedad. Casa de duelo. Ej. Argentino 577. EMPRESA SANTIAGO.

LEDESMA, MANUEL IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/17|. Abuelo Manuel: Agradecidos de tenerte en nuestras vidas!. Sus nietos Constanza, Virginia, Delfina, sobrino Alejandro Radin, cuñada Nilda Leiva participan con profundo dolor tu partida, sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio La Piedad. y que Dios lo reciba y le de la Gloria Eterna.

LEDESMA, MANUEL IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/17|. Querido Manuel. Sus primos Lita, Blanca y Joselino Serrano, participan con profundo dolor tu partida, sus restos serán inhumados a las 9 hs. en el cemenerio La Piedad.

LEDESMA, MANUEL IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/17|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Acompañan con profundo dolor. Sus vecinos Hugo Toloza y su esposa Victoria Aguero.

LLAPUR, ALBERTO GUSTAVO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Sus primos políticos José Exequiel Böhm, Graciela Correa y flias. participan con dolor su fallecimiento, y acompañan a Gladys y a sus hijos en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO GUSTAVO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Su prima Silvia Correa de Miranda y familia participan con dolor su fallecimiento, y acompañan a Gladys y a sus hijos en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO GUSTAVO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Su prima Estrella Correa Gómez y familia participan con dolor su fallecimiento, y acompañan a Gladys y a sus hijos en este momento de dolor. Elevan oraciones por su eterno descanso.

LLAPUR, ALBERTO GUSTAVO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. "Pongo mi alma en tus manos, confiando en tu misericordia". Saula Barnetche, Emilito, Jorgelina y familia participan su fallecimiento y acompañan a su querida Gladis, su hijo Gustavo y demás familiares en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones por su eterno descanso. Frías.

LLAPUR, ALBERTO GUSTAVO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Norma Correa de Miggitsch, sus hijos Liz, Juan y Luisa y respectivas flias. Participan con dolor el fallecimiento del esposo de la prima y tía Gladis y papá del sobrino y primo Gustavo, haciendo extensivo a hermanos y demás familiares. Rogamos oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO GUSTAVO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Familiares de Merchi Melem Aráoz participan con dolor su fallecimiento. Se ruega oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO GUSTAVO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Cacho Mastroiacovo y familia participan con dolor su fallecimiento. Se ruega oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO GUSTAVO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Carlos Jorge, José Luis, Jesús Octavio, Pbro. Miguel Ángel, María Inés, Pablo Abel Abdo y familias; lamentamos profundamente la partida del querido tío Chicho, amigo entrañable de nuestro padre; y acompañamos a la tía Gladis y a Gustavo en el dolor. Invitamos al novenario de misas que rezaremos por su eterno descanso en la Pquia. Santísimo Sacramento del Bº Borges (calles 14 y 105) de lunes a viernes 19 hs., sábado y domingo 20 hs.

LLAPUR, ALBERTO GUSTAVO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Aurora Ruiz y hermanos acompañan a Gladys y Gustavito en tan dolorosa perdida del amigo Chicho.

LLAPUR, ALBERTO GUSTAVO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Marcelo Ruiz, participa con tristeza el fallecimiento del querido Chicho y pide que a Gladys y Gustavo tengan una pronta resignacion y un fuerte abrazo a cada uno de ellos y el cariño de siempre de toda una vida.

LLAPUR, ALBERTO GUSTAVO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Gracias por tu amistad y afecto, siempre te recordaremos con cariño, la familia de Enrique Nasif Saber, Adela, Silvina, Fernando y German, sus hijos politicos acompañamos a toda su familia en este momento de dolor.

LLAPUR, ALBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Julio Manuel Lugones, Ana Maria Espeche de Lugones, participan su fallecimiento y despiden con mucho cariño a una entrañable persona y buen amigo.

LLAPUR, ALBERTO GUSTAVO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Gabriela y Luis Mussi y respectivos hijos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, HUMBERTO Crio. Gral. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/17|. Rogando consuelo de Dios para Estrella y su familia, sus amigas: Nela Simón, Liz Contreras, Alicia Divi, Lida Vizcarra, Carina Villalba, María Inés, Caro y Claudia Jozami.

SOSA DE GÓMEZ, FELIPA (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. "Caminante no hagas ruido que mi madre se ha dormido en los brazos del Señor". Sus hijos Estela, Susana, Julia, Alberto, Cristina, Carmen, Ignacio, Yoli, Felipe, y Rafael, yernos Oscar y Mirta participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de San Marcos.

SOSA DE GÓMEZ, FELIPA (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Su hija Julia, hijo político Raúl, Sus nietos y bisnietos que nunca la olvidarán. David y Cecilia, Raulito y Osvaldito, Marcelo y Nehemias, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SOSA DE GÓMEZ, FELIPA (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus nietos Romina, Milagros, Noemí, Maxi, José, Fátima, Esteban y Andrés, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de San Marcos.

SOSA DE GÓMEZ, FELIPA (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Su sobrina Mercedes Gómez, participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

SOSA DE GÓMEZ, FELIPA (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Chochi Abdala y familia participa con dolor el fallecimiento de la madre de las amigas Susana y Estela.

Invitación a Misa

CARABAJAL, CARLOS ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/17|. Es increíble que ya no estés físicamente, pero tu presencia se sigue sintiendo dentro de cada uno de nuestros corazones. Tu madre Ika, tus hermanas, tus hijos, hijos políticos, nietos, sobrinos. Al cumplirse seis meses de tu inesperada partida, sus familiares invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 en la parroquia Santo, Cristo Bº Libertad. Se ruega una oración en su querida memoria.

CHAIKH, EDUARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. "Jesús dijo bendita son las almas generosa que comparten mi Cáliz: Serán llamados herederos de mi salvación". Señor dale el descanso en remansos de paz infinita. Es difícil llenar el vacio que me dejaste, pero quedo grabada en mi corazón el amor que diste a mi familia. Que tu espíritu me ilumine desde el recuerdo inolvidable de las horas y vivencias compartidas a lo largo de la vida, te extraño y recuerdo con amor infinito. Se que Dios te tiene a su lado, gracias por protegerme en este camino. Me siento perdida, pero sé que tu amor me acompañará para siempre, gracias por cuidarme. Sos mi mayor ángel. Te voy a amar hoy, mañana y siempre. Fuiste un hombre maravilloso. Ahora desde Cielo descansa en paz en el amor eterno del Padre. Hoy hace un mes que no estás y todavía sigo sin entender, esta realidad tan dura. Te busco en mis sueños y te veo sonriendo. El tiempo cura todo, dicen, pero el tiempo no ha sabido curar el inmenso dolor que siento. Siempre habrá un recuerdo que me llena los ojos de lágrimas y me quiebra el corazón, te convertiste en esa estrella que mas brilla en el inmenso dolor, dame fuerzas para seguir. Recordarte es traerte nuevamente a la vida, olvidando nuestro presente y coronando el ayer. Revivirá un pasado que no volverá. Vivo llorando, es lo único que entiende mi corazón. Solo te pido que intercedas junto a Dios y me de un poco de resignación para calmar mi dolor. Su esposa Carmela Taboada de Chaikh, sus sobrinos Zulema, Lita, Gustavo y José Luis Taboada, invitan a la misa hoy a realizarse en Catedral Basílica a las 20.30 hs. con motivo de cumplirse un mes de su partida a los Reino de los Cielos.

ESPER, JOSÉ ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/17|. Su esposa Olga, sus hijos Beatriz y Walter; su nieta Sofía y su nuera Gabi agradecen a todas las familias, vecinos y amigos que nos acompañaron en ese momento tan doloroso e invitan a la misa que se oficiará hoy martes a las 19 en la Pquia. del Pilar, Bº Autonomía, al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

ZELADA, MAYRA ANAHÍ (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/99|. Mayra hijita mía, cuantos años pasaron ya sin vos; pero siempre te recordamos, te queremos un montón, se que ayudas a tus hermanos, padres de donde quieras que estes. Siempre te llevaremos en el Corazón, Descansa en paz hijita mia. Tus padres. Nena y Bocha Zelada, hermanos, cuñados, sobrios, tíos y primos te recordarán.

Responsos

Traslado de Restos

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CARMONA, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Dejó de existir en la ciudad de Córdoba a los 89 años. Su hija Ema Jovita Rojas de Carabajal, su hijo político Juan Manuel Carabajal; sus nietos: Maria Lujan Carabajal y flia.; Juan Martin Carabajal y flia.; sus bisnietos: Nicolás, Lourdes, Benjamín y Juan Cruz participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron velados en Córdoba.

CARMONA, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Dejó de existir en la ciudad de Córdoba a los 89 años. Graciela, Beatriz, Lita, Mary, Alicia. Marta y Tuti, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de nuestra amiga Jovita, sus restos fueron velados en la ciudad de Córdoba.

CORONEL, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/17|. Marta Elena Gerardi de Herrera, su hijo Facundo Herrera participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GUZMÁN, ROLANDO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Sus hermanos y demás familiares part. su fallec. sus restos seran inhum. hoy en el cementerio de La Capilla. Dto. Banda - NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

Invitación a Misa

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

AUAD, JORGE ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/17|. José Isa Assan, Delia León de Assan acompañan en el dolor a su hermana Mirta. Que Dios le dé fortaleza y resignación. Elevan oraciones en su memoria.

AUAD, JORGE ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/17|. El grupo de amigos "Juntos en la Vida" acompaña en el dolor a su hermana nuestra amiga Mirta. Elevan oraciones en su memoria.

GRIMALDI, RUBÉN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Sus padres Pocha Corbalán y Lalo Grimaldi, sus hermanos Ana y Tano, sus tios Cristina, Luis, Tuni, Richard, Marcos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Esperanza. Clodomira. EMPRESA SANTIAGO.

GRIMALDI, RUBÉN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. "El Señor es mi pastor nada me faltará, en verdes prados me hará descansar". La comunidad educativa del Centro de Atención Multiple María Magdalena participa con profundo dolor el fallecimiento del hijo de nuestra compañera María Alicia (Pocha) Corvalán en este dificil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

GRIMALDI, RUBÉN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. El Consejo Superior de la Universidad Católica de Santiago del Estero, su rector Ing. Luis Eugenio Lucena, vicerrectores Cr. Luis Alberto Rezola y Lic. Luis Alberto Guantay, Decanos, Secretarios del Rectorado, profesores, no docentes y alumnos de la UCSE, participan con profundo pesar el fallecimiento del muy joven colaborador de la institución; y acompañan con oraciones a su familia, esperando para ellos pronta resignación.

GRIMALDI, RUBÉN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Claudia Orieta y familia, participan con profundo dolor la partida de su ser querido. Elevan oraciones en su memoria.

GRIMALDI, RUBÉN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. La señora presidente interventora del Consejo General de Educación, directores generales de los distintos niveles educativos, director general de administración, miembros del tribunal de disciplina de las Juntas de Calificaciones y Clasificaciones de todos los niveles, supervisores y analistas técnico docentes, coordinación del área legal y personal de las distintas áreas del organismo participan con profundo dolor el fallecimiento del sobrino del Prof. Gustavo Grimaldi, director general de Nivel Primario, lo acompañan en su dolor y elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma

GRIMALDI, RUBÉN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. "Dios no nos prometió días sin dolor, risas sin tristeza, sol sin lluvia; pero si prometió fuerzas para cada día, consuelo para las lágrimas y luz para camino". Susana y Azucena Gauna y respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Y acompañan a su madre Pocha y a toda la familia en ese momento de dolor.

GRIMALDI, RUBÉN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. "Den gracias al Señor, porque es bueno, es eterno su amor". Flavia Salloum y su familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su madre Pocha y toda la familia en este momento de dolor.

GRIMALDI, RUBÉN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. El Consejo de Facultad, Decana, Secretaria, Coordinadores de Carrera, Personal Docente, No docente y alumnos de la Facultad de Ciencias para la Innovacion y el Desarrollo de la U.C.S.E. participan el fallecimiento de nuestro compañero Ing. Rubén Alberto Grimaldi.

GRIMALDI, RUBÉN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Sus compañeras de la Universidad Católica lamentan profundamente su fallecimiento: Lucrecia Hellman, Carolina Berrizbeitia, Karina Saavedra, Mariana Leguizamón, María Luisa Moyano y María Inés Costas acompañan a su familia rogando por la paz de su alma.

GRIMALDI, RUBÉN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. El equipo directivo de la Escuela Técnica Nº 13 Prof. Julio Olivera rectora Lic. Maria Cristina Pérez, vicerrector Prof. Orlando Paz y comunidad educativa, participan con profundo dolor el fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GRIMALDI, RUBÉN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Amigo Beto, lamento muchísimo que ya no encuentres entre nosotros, pero pese a que embarga un gran dolor a mi alma, tengo que darle gracias a Dios por haberme permitido conocer a alguien tan especial como vos. Te quiero muchísimo y le pido a Dios que te reciba en su Santa Gloria. Tu amiga Valy Ledesma.

GRIMALDI, RUBÉN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Analia Valentin, Fabiola Medlel, Graciela Frías y Silvio Villalba participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su tío Gustavo Grimaldi en tan doloroso momento.

GUZMÁN DEL PASCAL, JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/17|. La comunidad educativa de la Escuela Nº 17 Félix Frías, participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y pronta resignación a sus padres, hermanos y familiares. Frías.

GUZMÁN DEL PASCAL, JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/17|. La Sra. directora Prof. Mirta Angélica Rojas, la vicedirectora Prof. María Agustina Quinteros y Analía Elizabeth Ramos, de la escuela Nº 17 Félix Frías participan con profundo dolor el fallecimiento del alumno de la institución. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

JAIMEZ, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/17|. Sus hijos, hijas políticas y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento e invitan a acompañar sus restos hoy a las 10 en el cementerio local. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

NAVARRETE, JAVIER ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/17|. Su madre, su padre, sus hermanos, amigos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 horas en cementerio de la localidad de Árraga. Servicio realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel 4219787.

NAVARRETE, JAVIER ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/17|. La Departamental Nº 16 Los Flores, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROJAS CARABAJAL, SAMUEL ARMANDO(q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Sus padres Armando y Maria, sus hnos. Valeria, Elizabeth, Luciana, Andres, Carlos y Milagros part. su fallec. sus restos fueron inhum. ayer en el cement. de Clodomira. SERVICIO IOSEP-NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

ROJAS CARABAJAL, SAMUEL ARMANDO(q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. "Bienaventurados sean los niños porque de ellos es el Reino de los Cielos". Tres años de tu niñez compartiste con tu querido Jardín de Infantes Nº 18 Rocío. Hoy nos toca despedirte y recordarte como un niño alegre y luchador que no bajó los brazos ante la adversidad; desde hoy serás el ángel guardián de todos los que te amamos. Personal del jardín Nº 18 Rocío acompaña a su familia, en tan irreparable pérdida rogando al divino niño por su eterno descanso.

ROJAS CARABAJAL, SAMUEL ARMANDO(q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. El equipo directivo de la Escuela Tecnica Nº 13 Prof. Julio Olivera Rectora Lic. Maria Cristina Pérez, Vicerrector Prof. Orlando Paz y Comunidad Educativa participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de la integrante de la cooperadora escolar María Carabajal de Rojas. Ruegan oraciones en su memoria.

ROJAS CARABAJAL, SAMUEL ARMANDO(q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Asociacion Cooperadora de la Escuela Tecnica Nº 13 Prof. Julio Olivera, participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de la integrante de la Cooperadora escolar María Carabajal. Ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

----------------------------------------

COSTA DE LEMOS, ESTELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/17|. Al cumplirse el noveno día de su fallecimiento su hijo Néstor Ricardo Lemos y familia invitan a la misa que, rogando por eterno descanso, se oficiará hoy a las 20 en la parroquia Inmaculada Concepción. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

GONZÁLEZ, OSCAR ALBERTO (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. "Siempre te recordaremos". Tu esposa Betty, tu hijo Pelé, hija política Paola, tu nieto Dilan, nieto en el afecto Mauro, Sol y Marcos, invitan a la misa en día de hoy a las 20 hs en la Iglesia Santiago Apóstol.

MONTERO, AÍDA (Chocha) (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. "Mamá; hoy hace un mes de tu partida al cielo. Dejaste un gran vacío en nuestros corazones, Es tan difícil vivir son ti mamita. Te extrañamos mucho y te amaré más por el resto de nuestras vidas". Sus hijos Víctor, Claudia, Alejandro ,Carabajal invitan a la misa al cumplirse el mes de su fallecimiento, hoy a las 19 hs en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Las Termas.