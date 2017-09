Fotos Pedirán careos entre los detenidos por el crimen del comerciante en Fernández

05/09/2017 -

La Fiscalía bandeña continúa con las averiguaciones para esclarecer quién y cómo fue ultimado Marcelo Pizza, el comerciante de Fernández que murió tras recibir un cuchillazo debajo de la axila izquierda, la madrugada del domingo 27.

El Dr. Hugo Herrera, a caro de la investigación, tomó declaración testimonial a los cuatro hermanos Cruz, entre ellos dos mujeres, quienes narraron su participación en la confusa pelea que terminó con la vida de la víctima.

Si bien no trascendió el contenido de los dichos de los hermanos, quienes están acusados de homicidio, se supo que todos habrían incurrido en contradicciones, no así en decir que "no vieron quien hirió a la Pizza".

Audiencia

Una vez terminada la indagatoria, se realizó la audiencia donde se solicitó la detención por 15 días más para Luis "Pelado" Orellana (23); Viviana del Carmen Cruz (28); Luis Fernando Cruz de 20; Claudia Elizabeth Cruz de 22; Claudio Nazareno Cruz de 29 años, todos vecinos de la víctima. Además, por el hecho también había dos menores imputados los cuales fueron entregados a sus padres tras determinar que su participación en la gresca no tendría relación directa con la muerte de Pizza. Según revelaron las fuentes, en los próximos días podrían careas a varios de los detenidos -incluso entre los hermanos- ya que en su declaración aportaron datos distintos sobre el mismo episodio. Además se supo que hoy tomarán declaración a la esposa de Pizza, a sus hermanos -que habría auxiliado al herido- a un sujeto de apellido Carabajal, quien estuvo jugando a las cartas y participó de una pelea en contra de uno de los imputados.

El Dr. Herrera espera, además, los resultados de las pruebas realizadas en el lugar del trágico hecho.

Cabe recordar que allí se secuestraron dos cuchillos y prendas de vestir de los detenidos, algunas de ellas tendrían manchas que podría ser sangre.

En trágico hecho se registró durante la madrugada cuando jugaban a las cartas por dinero y uno de los imputados se entregó a golpes con Carabajal, amigo de Pizza, que más tarde se convirtió en una batahola incontrolable.