"Vi un compromiso grande en la cancha"

Fotos MOMENTO. Marcelo Tinelli expresó que el mejor respaldo que se puede dar es siempre adentro de una cancha.

05/09/2017 -

El vicepresidente de San Lorenzo, Marcelo Tinelli, aseguró que el ‘mejor respaldo’ que los jugadores le puedan dar en estos momentos al entrenador Diego Aguirre y la dirigencia tienen que darlo ‘dentro’ de la cancha. ‘Vimos una buena reacción, sin ser un gran partido contra Racing. El equipo jugó muchísimo mejor y vi un compromiso mucho más grande en la cancha y un respaldo con el entrenador. No digo que antes no haya existido, pero como les decía en la charla que tuvimos en la semana: el mejor respaldo que se le puede dar a la dirigencia, a un entrenador, es en la cancha y me parece que los jugadores lo demostraron’.

El vice de San Lorenzo participó de la presentación del equipo que jugará la Liga Nacional de básquetbol, y la gira que se desarrollará por España. ‘Yo creo que tenemos un muy buen equipo que jugó dos muy malos partidos contra Morón y Cipolletti y tengo mucha fe. Igual nos hubiera encantado tener los refuerzos que estábamos buscando’, agrego.

Tinelli explicó también los motivos por los cuales se frustraron las llegadas Michael Barrios, Maximiliano Urruti y Lucas Zelarayán. ‘Nos sorprendió lo de Dallas. Con la oferta hecha (por Barrios y Urruti), con el dinero arreglado era una cuestión de forma de pago, después nos dicen que no venden a ninguno porque tuvieron una repercusión en contra de parte de los hinchas. Después nos dijeron que los querían vender en noviembre’, comentó.