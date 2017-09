Juzgan a enfermero acusado de disparar dos veces a su ex en la calle

Fotos TESTIMONIO. Andrea Gill reveló detalles de una tortuosa relación con el imputado, quien escuchó en silencio su declaración.

Después de siete años de espera por parte de la víctima, Jesús Carol comenzó a ser juzgado por un violento incidente en el que le habría disparado a su ex pareja, Andrea Gill.

En la apertura del debate oral, prestó declaración el imputado y posteriormente la damnificada, quien resultó con dos heridas de bala producto del ataque.

Gill realizó un detallado relato de lo ocurrido aquel 17 de septiembre del 2010. Recordó que casi seis meses después de haber finalizado su relación con Carol, era constantemente hostigada y en varias circunstancias había sido blanco de "feroces golpizas".

Ante esa situación había acudido a la Justicia, pero le había solicitado la constancia de las denuncias anteriores para poder poner en marcha algunas medidas, por lo que esa jornada se dirigía caminando hacia la Comisaría 3ª y por calle Castiglione casi Solís, comenzó a escuchar unos estruendos.

"Los ruidos venían de atrás, no sabía que eran, después me di cuenta que eran disparos", explicó. "Sentí el ardor en mi mano (derecha) y comenzó a sangrar, él se acercó en la moto y se puso a la par, tenía casco pero sin el visor, vi su mirada llena de odio como cuando me pegaba, entré en pánico", agregó.

"Luego aceleró y allí sentí el segundo impacto en la pierna, no le vi el arma, pero sí reconocí su ropa", acotó Gill en su cruda declaración. "Caminé unos pasos pidiendo auxilio, pero caí a los pocos metros en la calle. Creo que fue un policía el primero que me socorrió", sostuvo la mujer.

En su testimonio, la damnificada también describió otros hechos de violencia de género e incluso deslizó que en una oportunidad perdió un embarazo producto de agresiones previas y por una discusión que protagonizó con el imputado.

El juicio continuará hoy y mañana con los testimonios previstos. El Ministerio Público Fiscal está representado por la Dra. Gabriela Gauna, mientras que la querella por los Dres. Pedro Orieta y Romina Arroyo, quienes buscarán una pena alta para el imputado por "homicidio en grado de tentativa"; la defensa de Carol, representada por los Dres. José Luis Zavalía y Guillermo Ruiz Alvelda, intentará desvirtuar las acusaciones en contra de su cliente.

El tribunal, integrado por los Dres. José Luis Guzmán, Arrulfo Hernández y María Eugenia Carabajal, será el que dicte la sentencia en los próximos días.