Su ex le propinó un golpiza y la corrió de la casa

05/09/2017 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C). Una mujer denunció que su ex, del cual se encuentra separada desde hace un año, la agredió físicamente al no querer entregarle las llaves de la vivienda y la quiso echar aduciendo que cuenta con una orden judicial. El hecho se registró en una vivienda de Villa Balnearia. Según la denuncia que efectuó una mujer en la Oficina del Menor y la Mujer, manifestó que con su ex pareja tiene tres hijos, que se encuentra separada, y que la misma estuvo detenida el año pasado por agredirla. En la denuncia informó que cuando recuperó la libertad, le permitió que viviera en una habitación en el fondo de la vivienda.

Con el correr de los meses, según consta en la denuncia, el denunciado no cumplió con lo que habían acordado, molestándola constantemente, que la provoca y que el domingo cerca de las 15, el hombre le quitó las llaves de la vivienda a su hijo, menor de edad, por lo que la dicente se la pidió, pero se negó éste a devolvérsela aduciendo que tenía orden del juez y del personal policial para sacarla de la casa. Ante esta situación ambos forcejearon y el acusado tomó del cuello a la damnificada y al no poder sacarla de la vivienda la empujó violentamente contra un mueble. Interviene en la causa la Fiscalía a cargo del Dr. Ricardo Lissi, quien dispuso la realización de un examen psicológico para la denunciante y que hoy se presente el hombre para la entrevista en Fiscalía.