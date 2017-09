Mellizos con Asperger, ejemplo de superación en Santiago

Fotos SUPERACIÓN. Ezequiel e Ignacio tienen 15 años y asisten todos los días al Colegio Secundario Campo Contreras.

Mientras en Buenos Aires un grupo de madres celebraba porque un niño con síndrome de Asperger era excluido del aula, en Santiago del Estero la historia de los mellizos Ignacio y Ezequiel Urquiza con el mismo síndrome conmueve a toda la comunidad por su ejemplo de superación. Nacieron hace 15 años y asisten diariamente al Colegio Campo Contreras, a donde se llegó Noticiero 7 para contar cómo están plenamente integrados con sus compañeros y cómo trabajan con soporte de un gabinete psicopedagógico.

En abril de 2016 su mamá, Liliana Merletti, le contó a EL LIBERAL que después de muchas idas y vueltas, incertidumbre y llanto, logaron la integración en una escuela pública. "Recién a los 7 años conseguí un diagnóstico de los mellis. Como mamá veía que algo no funcionaba bien. En el jardín los derivan constantemente al gabinete, los llevaba al neurólogo y me decían que no tenían nada", había contado oportunamente Liliana. Fue ahí cuando decidió viajar a Tucumán y donde un equipo de fonoaudiólgos y psiquiatras le dieron el diagnóstico.

Hoy, los mellizos están integrados en el colegio secundario y son candidatos a ser abanderados por su excelente desempeño académico.

"Los alumnos se encuentran en tercer año. Realmente tienen una actuación destacada en todo lo que el establecimiento ofrece, no sólo en el aula, sino que están presentes todos los sábados en el Centro de Actividades Juveniles, en los talleres de arte y baile y en cada actividad que les ofrecemos", destacaron los docentes a Canal 7.

Por su parte la asistente pedagógica, Raquel Delgado asintió: "Son alumnos superinteligentes, sus capacidades están acorde con su edad y están siendo candidatos a ser abanderados y escoltas".

Añadió que "la principal característica es que no manejan de forma óptima sus emociones y han manifestado pequeñas rabietas, pero con ayuda del equipo y la mamá que siempre está presente se brindan para saber cómo sobrellevar. Gracias a Dios nunca han tenido problemas de conducta".

Y enfatizó en la importancia de un diagnóstico temprano: "Lo importante es el diagnóstico temprano y si nosotros pudimos trabajar de manera óptima es porque los alumnos ya ingresaron a la institución con el diagnóstico. Es por eso que si se detecta algún síntoma ir con los especialistas".

Los mellizos están becados en el instituto Asicana para estudiar inglés, a donde concurren solos, al igual que al consultorio de su fonoaudióloga. Ezequiel quiere seguir estudiando el Profesorado en Tecnología, mientras que Ignacio quiere estudiar para ser profesor de Historia.